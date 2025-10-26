10月24日、神戸。9000人以上が入った「GLION ARENA KOBE」は、華やかに活況を呈していた。世界のトップリーグでも、これほど観客が盛り上げる試合はなかなかない。SVリーグは世界一のリーグにまた一歩近づいたと言える。２年目の開幕戦、SVリーグ初代王者であるサントリーサンバーズ大阪は、昨シーズンのレギュラーシーズン１位だった大阪ブルテオンとのアウエーゲームに乗り込んでいた。結果から言えば、セットカウント３−１