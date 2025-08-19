食楽web

JR品川駅構内のエキナカ商業施設・エキュート品川では、スペシャルフードフェス「カレーWeek」を9月11日まで開催。特別なカレーを存分に堪能することができます。

今回はその中から、マストで食しておきたいエキュート品川限定の6品をご紹介。人気カレー店で極上のカレーを堪能し、さらに自宅で上質なレトルトカレーに舌鼓を打てば、厳しい残暑をものともしないパワフルモードに突入すること間違いなし！

食欲を心地よく刺激するスパイシーな一食で、厳しい残暑を“カレー（華麗）”に乗り切ってみてはいかが？

スパイスファクトリー「魅惑のラムキーマカレー」

1480円（イートインのみ）

“スパイスと和”のコンセプトで作るカレー専門店『SPICE FACTORY（スパイスファクトリー）』の夏限定メニュー「魅惑のラムキーマカレー」は、ラム肉のコクと深みが絶妙なキーマカレー。

7種のこだわりのスパイスとパクチーが香り、たっぷりトッピングしたブルーベリーとラム肉の相性が抜群！五感を刺激する魅惑の美味しさです。

シターラダイナー「インディアンチキンカツカレー」

1セット 1500円（イートインのみ）

南青山の人気インド料理店『シターラ』のエキナカ業態店『シターラダイナー』の夏季限定カレーメニューが「インディアンチキンカツカレー」。

香ばしくスパイシーに揚げたインド風チキンカツと本場のインドカレーを組み合わせた夏にピッタリの一品。

カレーはバターチキンカレーとスパイシーチキンカレーの2品から選ぶことができます。

品川 ひおき「チキン南蛮カレー」

1200円（イートインのみ）

日中は定食、夜は美味しいお酒と一品料理を提供している和食ダイニング『品川 ひおき』では、宮崎県のご当地グルメ「チキン南蛮」を大胆にトッピングした「チキン南蛮カレー」を販売。

カラッと揚げたジューシーな鶏もも肉は、カレーライスと一緒に食すのはもちろん、タルタルソース（別添え）をのせていただいてもその美味しさに一点の曇りナシです。

豆狸（まめだ）「チキンカレーいなり」

1個 270円

老舗いなりずし専門店『豆狸』の夏季限定カレーメニューは、お店自慢のいなりずしにカレー味のチキンをのせた「チキンカレーいなり」。

ジャンルと味わいの垣根を超えた異色の組み合わせながら、そのお味は食べてビックリの好相性。新たな夏の定番メニューになりそうな一品です。

おむすび百千「マッサマンカレーむすび」

1個 300円

定番具材から全国各地の名産物まで、約60種類のおむすびを販売している『おむすび百千』のカレーメニュー「マッサマンカレーむすび」は、タイ南部の郷土料理「マッサマンカレー」を用いた驚きの一品。ハーブやスパイスの辛味、タマリンドの酸味とココナッツミルクの優しい甘みが混ざり合った奥深い味わいのカレーと、鶏もも肉、じゃがいも、カシューナッツなどの具材がごろっと入った、ボリューム満点のおむすびです。

サンドイッチハウス メルヘン「マスカルポーネとキーマカレーのサンド」

1パック（2個入）604円

サンドイッチ専門店『メルヘン』の夏季限定メニュー「マスカルポーネとキーマカレーのサンド」は、まろやかな辛さのキーマカレーとマスカルポーネ＆アボカドをお店特製のオリジナルパンでサンドした一品です。

1日20パック限定での販売なので、食べたい方はぜひ早めにお店へ向かってくださいね！

オリジナルレトルトカレーも要チェック！

千駄木腰塚「特選ビーフカレー」750円[食楽web]

期間中は自宅でじっくり美味しいカレーをいただける、名店特製のオリジナルレトルトカレーも販売。創業70年超の老舗食肉専門店『千駄木腰塚』の「特選ビーフカレー」は、27種類のスパイスで国産牛すね肉など煮込んだ風味豊かでコク深い味わいが特徴。

京橋千疋屋「フルーツカレー（国産ポーク）」972円

老舗果物店『京橋千疋屋』の「フルーツカレー（国産ポーク）」はスパイスの香味とマンゴーのフルーティーな甘さが一体となった辛さ控え目の味わいが堪らない一品。

アール・エフ・ワン「ビーフカリー」918円

人気惣菜店『アール・エフ・ワン』の「ビーフカリー」は、オニオンソテーや野菜類を丹念に煮込んで仕上げたカレールーにゴロッとサイズの牛すね肉が入ったリッチな一杯を楽しめます。

「カレーWeek」は9月11日（木）まで。期間中はぜひ『エキュート品川』に足を運んで、充実のカレータイムを体感してみては？

●DATA

エキュート品川「カレーWeek」

開催期間：2025年8月18日（月）～9月11日（木）

https://www.ecute.jp/shinagawa