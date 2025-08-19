◇イングランド・プレミアリーグ開幕節 リーズ1―0エバートン（2025年8月18日 英国・リーズ）

リーズの日本代表MF田中碧がホームで行われたエバートンとの開幕戦でプレミアリーグ初出場を果たし、1―0の勝利を支えた。

右インサイドハーフで先発すると、豊富な運動量で攻守に貢献。後半37分には自陣から敵陣深い位置まで相手を追う猛プレスでチャンスメークし、このプレーがMFシュタッハのシュートと相手DFタルコフスキのハンドによるPKにつながった。リーズはこのPKを途中出場のFWヌメチャが決めて決勝点。後半アディショナルタイムにベンチに下がる田中には満場のファンから大きな拍手が贈られた。

ヨークシャー・イブニング・ポスト紙は田中に8点をつけ「最初は少し時間がかかったが、試合が進むにつれて活気づく。終盤に見せた粘り強さと推進力は見ていて楽しい。観衆は彼を愛している」と称賛。ヨークシャー・ポスト紙も8点として「試合終盤に交代でピッチを去る際に送られた惜しみない拍手は彼の素晴らしいパフォーマンスを物語っていた」と指摘した。英BBC放送の視聴者投票による採点ではチーム最高となる7・93点の高評価を得てマン・オブ・ザ・マッチに選出された。

田中はリーズ加入1年目だった昨季はイングランド2部で43試合に出場して5得点2アシストを記録するなど古豪のプレミア復帰と優勝に貢献した。チームのシーズンMVPに選ばれ、今季開幕に向けたプレシーズンマッチではマンチェスターUやACミランという名門を相手に存在感を発揮。新加入選手との先発争いが激しくなる中で開幕スタメンを確保し、シーズン初戦で上々のスタートを切った。