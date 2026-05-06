スポルティングに所属する日本代表MF守田英正が、プレミアリーグのリーズ移籍に近づいているようだ。ポルトガルメディア『A BOLA』が5日に報じている。現在30歳の守田は、今シーズン限りで4年間在籍したスポルティングとの現行契約が満了を迎える。『A BOLA』など複数のメディアによって、守田は今季限りでスポルティングを離れ、新天地を求める意向であることが報じられていた。4月29日にはイギリスメディア『デイリーメー