英メディア『TEAMTALK』は４月17日、「マンチェスター・ユナイテッド、復活を遂げたリーズのスター選手を驚きの移籍候補リストに挙げる」と題した記事を掲載。独占情報として、イングランドの名門がリーズの田中碧に関心を持っていると報じた。27歳のMFは、プレミアリーグでは16試合ぶりに先発した４月13日のマンチェスター・ユナイテッド戦で躍動。45年ぶりとなる敵地での勝利に大きく貢献していた。今季は出番が激減し、い