【明治安田J1リーグ】湘南ベルマーレ 2ー2 FC東京（8月16日／レモンガススタジアム平塚）

【映像】後ろ飛び蹴りが顔面を直撃した瞬間

湘南ベルマーレのMF奥野耕平が空中にあるボールを処理しようとした時、振り上げた足が背中側から迫ってきていた相手選手の顔面にヒット。結果的に危険なシーンになった場面に、ファンは騒然とした。

湘南がJ1リーグ第26節でFC東京と対戦した3分のことだ。0ー0の中、FC東京のDFエンリケ・トレヴィザンが前線にロングボールを蹴ると、湘南の奥野がジャンピングヘッドでクリアしようとする。その瞬間、勢いを付けるために後ろに伸ばした右足が、背後から迫ってきていたFC東京のFW長倉幹樹の顔面に直撃してしまったのだ。

すぐさま主審がホイッスルを吹き、奥野へのファウルが宣告される。それを聞いた奥野は納得できない様子で抗議した。解説・水沼貴史氏は「ヘディングした後で、これは致し方ないですけどね」とコメントする中、奥野はチームメイトと一緒に故意ではなかったことを主張するも、判定は覆らず、イエローカードを提示された。

この状況に、水沼氏は「カードになるんだ」と驚いた様子をみせ、実況・西岡明彦氏は「FC東京サイドは足の上げ方が悪質ではないかと抗議しています」と、喧騒を説明した。

ファンもSNS上で反応。「これは酷い。長倉に何してくれてんの？」「どんな足の出し方だよ」「バックスピンキック、プロレス以外で初めて見た」「結果的には出されても仕方ない形ではある」「レッドじゃないのかな？」「何でこの位置にスパイクをあげる必要がある？」「あぶねえよ」「普通に赤やと思ったけど、奥野が抗議するのか」と危険な顔面キックとなってしまったことで多くの批判が集まった。

水沼氏は「（相手の）前に入ってヘディングをして、（ボールを）飛ばすことを考えたら、もちろん反動も必要ですし、それで足を後ろに振っちゃったという感じで、そういうタイミングで当たってしまいましたね」と奥野のプレーの意図を汲み取りつつ「大きな怪我に繋がっていないので、それは良かったですね」と安堵した。

なお、湘南は2点を先行されるも、66分と90+7分のゴールで追いつき、勝点1をもぎ取った。

（ABEMA de DAZN／Jリーグ）