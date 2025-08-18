【anemoi】 2026年1月30日 発売予定 価格： 初回限定版 10,780円 DL版 7,700円

ビジュアルアーツは、ゲームブランド「Key」によるPC用恋愛アドベンチャー「anemoi（アネモイ）」を2026年1月30日に発売する。価格は初回限定版が10,780円、DL版が7,700円。

「anemoi」は、2020年6月26日にKeyより発売された「Summer Pockets REFLECTION BLUE（サマーポケッツ リフレクションブルー）」に続く、フルプライスのPC向け恋愛アドベンチャーゲーム。プレーヤーは、主人公の「速川麦（はやかわ むぎ）」の視点から、はるか北の地・真澄町を舞台に、雄大な自然に囲まれながら様々なヒロインや友人たちとの交流を深め、温かくも楽しい唯一無二のスローライフを体験していく。

発売日決定の発表に伴い、予約受付も開始。また、公式ホームページの内容も大幅にリニューアルされ、公式YouTubeではOP楽曲「エタニクル」のPVも公開されている。

□「anemoi」公式サイト

【OP楽曲「エタニクル」PV】

さらに、発売に先駆けて、英語・中国語（簡体字）・日本語の3言語に対応したSteam版の制作も決定。そのほか、CVを担当するキャスト、予約特典など、様々な情報が明らかとなった。

8月18日より各店舗でのPCパッケージ版の予約受付が開始

初回限定版の価格は10,780円。また、ダウンロード版はDLsite、DMM、アニメイトゲームスにて7,700円で予約受付中

英語・中国語（簡体字）・日本語の3言語に対応したSteam版の制作も決定

あらすじ

キャラクター紹介

【辻倉朱比華（つじくら すぴか） CV：平塚 紗依】

町外れのトレーラーハウスで生活している謎めいた少女。

町の人達からは距離を置いて生活している。

麦畑の世話が仕事で、収穫された麦を使って絶品と言われるピザを焼いている。が、なかなか食べさせてもらえない。

口はだいぶ悪いが、動物やお年寄りには優しい。

夜、風に吹かれながら草笛を吹く姿がよく目撃されている。

【総羽愛乃（ふさば あいの） CV：長縄 まりあ】

町外れでまわる風車の修理をしている少女。

機械関係に強く、自作の飛行機で空へはばたくために、あぶなっかしい実験をしている。

時々傘を差しながら、空から降ってくる。

姿も言葉も、全体的にフワフワしている。と、町の人に言われている。

工房の2階で父親とふたりで暮らしているらしい。

【淡雪陽彩（あわゆき ひいろ） CV：千春】

天文台に住む少女。

綺麗なものを探すことを生き甲斐としており、それを地図に書き込み続けている。

異常なほどに知識が豊富で、知らないことは存在しないと豪語しており、自称偏差値8那由多の天才。

当たり前のように自分を美しいと思っているが、エキセントリックすぎる行動と好奇心に忠実すぎる性格の為、彼女の行動に付き合える人間は少ない。

時折「お隣さんに行ってくるわ」と言って、どこかへと出かけてしまうことがある。

好きな食べ物は金平糖。

【白渡小詠（しらと こよみ） CV：会沢 紗弥】

町唯一の郵便屋を営む少女。

町の人々に感謝されているものの、本人にはあまりその自覚がない。

ただただ郵便が自分の使命であるかのように、ひたむきに仕事をこなしていく。

生粋のおじいちゃんっ子で、配達前は必ず亡くなってしまったおじいちゃんのお墓参りに訪れている。

世間のことに疎く、人の言うことをなんでも信じてしまうことがある。

そんなところも、町のみんなから微笑ましく見守られている愛されキャラ。

【速川六花（はやかわ りっか） CV：涼泉 桜花】

主人公の妹で、友に舞台となる町にやってきた少女。

兄の発言や行動は、どんなことでも全肯定してくれる。

町に滞在中は保育園で臨時バイトして、子供たちの面倒を見ながら、兄嫁検定ノートを片手に兄の嫁探しをしている。

兄以外の男性には塩対応だが、兄にとって有益となると判断した人へはとても丁寧。

秘伝の「すき焼きのタレ」を持っていて、これさえあればなんでも作れると信じている。

【CG】

(C)VISUAL ARTS/Key