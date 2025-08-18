º£Ç¯¤Î¿·¥µ¥ó¥Þ¡ÖÂç¤¤µ¤â·Á¤âºÇ¹â¡×Á¯µûÅ¹¤«¤é¤Ï¡Öº£¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡×ÎãÇ¯¤è¤ê°Â¤¯¤Æ»é¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë
º£Ç¯¤Î¿·¥µ¥ó¥Þ¡£ËÌ³¤Æ»¡¦²Öºé¹Á¤Ç¤Î½é¿åÍÈ¤²ÎÌ¤ÏµîÇ¯¤Î2.5ÇÜ°Ê¾å¡£¡ÖÂç¤¤µ¤â·Á¤âºÇ¹â¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãº²Ð¤Ç¾Æ¤«¤ì¤¿¡Ö¿·¥µ¥ó¥Þ¡×¡£
µù»Õ¤Î¤¢¤Ö¤ê²È ¹¾¸ÅÅÄÅ¹¡¡²ñÅÄ¾¼£ Å¹Ä¹
¡Ö¡ÊQ.»é¤Î¤ê¤Ï¡©¡Ë¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¤³¤Á¤é¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿·¥µ¥ó¥Þ¡×¤ò15É¤»ÅÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2Æü´Ö¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¤Ë¡£
µ®½Å¤Ê¡ÈºÇ¸å¤Î±ö¾Æ¤¡É¤òÃíÊ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î8¿ÍÁÈ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÈþÌ£¤¤¡×
¡Ö»é¤¬¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Í¡×
¤Þ¤µ¤Ë°ì½Ö¤ÇÊ¿¤é¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µù»Õ¤Î¤¢¤Ö¤ê²È ¹¾¸ÅÅÄÅ¹¡¡²ñÅÄ¾¼£ Å¹Ä¹
¡ÖÌÀÆü°Ê¹ß¤âÎãÇ¯¤è¤ê¾¯¤·°Â¤¯»ÅÆþ¤ì¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º£·î15Æü¡£ËÌ³¤Æ»¡¦²Öºé¹Á¤Ç¤Î¥µ¥ó¥Þ¤Î¡Ö½é¿åÍÈ¤²¡×¤ËÉÍ¤Ï³èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£µûÂÎ¤Ï130¥°¥é¥à¤«¤é140¥°¥é¥à¤È¡¢¸«»ö¤ÊÂç¤¤µ¡£
µù»Õ
¡Ö¡ÊQ.·Á¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡Ë·Á¤ÏµîÇ¯¤è¤ê¤âºÇ¹â¤À¤Í¡×
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÎÉ¤¤¡£ºÇ¶á¤º¤Ã¤È°¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡×
¿åÍÈ¤²ÎÌ¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î2.5ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤ë173¥È¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤ÎÁ¯µûÅ¹¤Ç¤Ï¡Ä
ÍèÅ¹µÒ
¡ÖÍ§¿ÍÂð¤Ç¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¾Æ¤³¤¦¤«¤Ê¡×
Á¯µûÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹
¡ÖµûÂÎ¤ÏºÇ¹â¡£²¿Ç¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ç¤«¤¤¤Î¡£¤â¤¦¡¢¤¤¤¤Ê¤ê½Ü¤À¤Í¡×
¤³¤Î¿·¥µ¥ó¥Þ¡¢»¥ËÚ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¶¥¤ê¤Ç¤ÎºÇ¹âÃÍ¤Ï1¥¥í8Ëü8888±ß¡£1É¤¤¢¤¿¤ê¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤è¤½2Ëü±ß¤Î¤´½Ëµ·²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¡¢ÅÔÆâ¤ÎÁ¯µûÅ¹¤Ë¤â¿·¥µ¥ó¥Þ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÃÍÃÊ¤ÏÈæ³ÓÅªÂç¤¤á¥µ¥¤¥º¤¬3É¤¤Ç1058±ß¡£
ÃæçÐ¾¦Å¹ ÉðÂ¢¾®»³Å¹¡¡Á°Î¤Ë§¼ù¥Á¡¼¥Õ
¡ÖÎãÇ¯¡¢Âç¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤À¤È½éÊª¤Ï1.5¡Á2ÇÜ¤¯¤é¤¤¤ÎÃÍÃÊ¤Ë¤Ê¤ë¡£º£Ç¯¤ÏÃæ·¿¤«¤éÂç·¿¤¬Â¿¤¯³Í¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·Êª¤«¤é°Â¤¯Äó¶¡¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¤µ¤Ã¤½¤¯Çã¤¤µá¤á¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¡Ä
¡Ö½é¤á¤Ë¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡Ö¤³¤ÎÂç¤¤µ¤À¤Ã¤¿¤é°Â¤¤Êý¤«¤Ê¡£¡ÊQ.¿©¤ÙÊý¤Ï¡©¡ËÉáÄÌ¤Ë±ö¾Æ¤¤Ç¡×
ÃæçÐ¾¦Å¹ ÉðÂ¢¾®»³Å¹¡¡Á°Î¤Ë§¼ù¥Á¡¼¥Õ
¡Öº£Ç¯¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡¢¿È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¿©¤Ù¤¿¤é»é¤¬¤¢¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×
Âç¤¤¯»é¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦º£Ç¯¤Î¥µ¥ó¥Þ¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë²Á³Ê¤Ï¡Ä
ÃæçÐ¾¦Å¹ ÉðÂ¢¾®»³Å¹¡¡Á°Î¤Ë§¼ù¥Á¡¼¥Õ
¡ÖµîÇ¯¤â¥µ¥ó¥Þ¼«ÂÎ¤ÎÃÍÃÊ¤Ï°Â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Øº£Ç¯¤â¾¯¤·°Â¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Êº£Ç¯¤Î½éÊª¤Ï¡Ë¥â¥Î¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢»é¤¬¤¢¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¡×
