サンマルクカフェ（岡山市北区）のカフェチェーン「サンマルクカフェ」が、祇園辻利（京都市東山区）とのコラボ商品「プレミアム濃密抹茶チョコクロ」を含む4商品を4月24日から期間限定で販売します。【写真】「濃密抹茶パフェ」、濃密ピーチスムージー、濃密ピーチスムージーもおいしそう！コラボのテーマは「濃密」。プレミアム濃密抹茶チョコクロは、祇園辻利の抹茶を、生地、中のチョコレート、クリーム、トッピングのすべ