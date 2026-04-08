子育て中の地雷ワード『大変だろうから、夕飯は買ってきてすませちゃえばいいよ』 子育てに忙しい妻にさらに買い物させる!? 子どもの機嫌が悪かったりして、最低限の家事と育児は何とかすませたものの夕飯の支度まではできそうもないと判断した妻が、LINE なり電話なりで夫に相談をしたときなどに返ってくるひと言。得てして最初は「それはつらいよね…」といった寄り添うようなコメントを送りがちですが、