元レジェンドセクシー女優、AV引退後「ワンナイトラブ連発」 婚活をスタートした結果「港区に入り浸り」

8月15日（金）の『しくじり先生 俺みたいになるな!!』では、元セクシー女優・蒼井そらによる授業の後編が放送された。

前回の授業では、AV業界で“レジェンド”と呼ばれた栄光の裏で起きた数々のしくじりを告白。

後編では、バラエティ進出での過信、引退後の奔放な恋愛遍歴など、自身の人生を赤裸々に振り返る衝撃の授業を展開した。

◆人生最大のしくじりを大後悔

デビュー後セクシー女優として大ブレイクを果たし、人気に甘えて撮影をボイコットするなど傲慢な態度に陥っていた蒼井は、友人の「そらちゃん、デビューしたときはすごくキラキラしてたよね。でも今は輝いてない」というひと言で、心に火が灯り再起を決意する。

しかし、デビューから6年が経過した2008年、AV業界には次々と大型新人が登場し、蒼井は突如“ベテラン枠”へ。予想外の立ち位置に戸惑いを隠せなかったという。

そんななか、セクシー女優が主役の深夜バラエティ番組『おねがいマスカット』（テレビ東京系列）がスタートし、蒼井は「芸能界で活躍できる大チャンスだ」と意気込んでいたが、「百戦錬磨のおぎやはぎさんがどうにもできないくらいのスベリ連発」という事態に直面。

「自分はおもしろいと思っていた」「『私はみんなよりスゴいできる』と思っていた」と過信していた過去を明かし、実体験をもとに“セクシー女優がバラエティでやりがちな3つのしくじり”を挙げながらリアルな教訓を伝えた。

バラエティでしくじっていたものの、AV出身から芸能界で活躍する先駆け的存在となった蒼井。2010年にX（旧Twitter）を開設すると、わずか半年でフォロワー8万人がつき、その大半が中国人だったと振り返る。

当時、中国で海賊版が出回り熱狂的なファンが爆増していた蒼井は、さらに「無料で見て申し訳ない」という中国のファンから「銀行口座を教えてほしい」と送金希望が殺到する事態にも発展。それを「やめてください」と断ったことで、「なんて素晴らしい人なんだ」と好感度が急上昇したという。

また翻訳アプリを使った中国語ミス投稿がバズるなど、SNSを通じて“アジアの女神”と称される地位を築いた。

中国での成功を機に、AV引退を決断した蒼井。幸せな結婚生活に憧れていた蒼井は婚活をスタートするが、その結果「港区に入り浸ってワンナイトラブ連発」という特大しくじりをやらかしてしまうことに。

「私の人生を振り返ると、これが一番のしくじりです」と語る蒼井は、当時の状況について「好きなった人が振り向いてくれないっていうフラストレーションで、全然知らない人とワンナイトラブして（気持ちを）上書きしたかった」と懺悔。

「セクシー女優がプライベートで性に奔放になるのはダメと思っていて、現役時代は彼氏以外との体の関係はなかった。引退したらタガが外れて性に奔放になってしまった」と振り返り、「自分が一番なりたくない自分になって大後悔」と打ち明けていた。