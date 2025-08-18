ÃæµïÀµ¹­»á¡Ê2020Ç¯2·î»£±Æ¡Ë

·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿ÃæµïÀµ¹­»á¡Ê53¡Ë¤¬18Æü¡¢53ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤ÏÃæµï»á¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡ÖÃæµï¥Å¥é¡×¤¿¤Á¤¬½ËÊ¡¤·¤¿¡£

X¤Ç¤ÏÃæµï»á¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#ÃæµïÀµ¹­53²óÌÜÃÂÀ¸º×_0818¡×¤ò´Þ¤àÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£

¡ÖÃæµï¤¯¤ó¡¡¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤­¤¿SMAP¤¬¹¥¤­¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¡¤¿¤À¤¿¤À¹¥¤­¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¡¤³¤ó¤ÊÍýÉÔ¿Ô¤ÇSMAP¤òÌµ¤¯¤·¤¿¤¯Ìµ¤¤¤Ç¤¹¡¡Ãæµï¤¯¤ó¤ÎÂç¹¥¤­¤ÊSMAP¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡¡·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤ªÂÎ¤´¼«°¦²¼¤µ¤¤¡×

¡ÖÃæµïÀµ¹­ÍÍ¡¡·Ò¤¤¤À¼ê¤Ï¡¡º£¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¡¤º¤Ã¤È¼ê¤Ï¿­¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡Ãæµï¤¯¤ó¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¡º£¤Ï¼ê¤ò¥°¡¼¤Ë¤·¤ÆÊÄ¤¸¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¡¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿¤¢¤Ê¤¿¤¬¤½¤Î¼ê¤ò³«¤¤¤Æ¡¡Ãæµï¥Å¥é¤Ë¼ê¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¡¤¹¤°¤Ë¼ê¤ò·Ò¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¡×

¡ÖÃæµï¤¯¤ó¡¡53ºÐ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡8·î18Æü¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¡¡Âç¹¥¤­¤ÊÆü¤Ç¤¹¡¡Ãæµï¤¯¤ó¤¬²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë»ö¤ò¡¡¤º¤Ã¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¡ÖÃæµï¤¯¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡Ãæµï¤¯¤ó¤¬¡¢¹¬¤»¤Ë¡¡·ò¤ä¤«¤Ë¡¡²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¡º£¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

Í­ÎÁ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÖÃæµï¥Å¥é¡¡¤¢¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë¡¦¡¦¡¦¡¢¡×¤Ï2·î19Æü¤Ë½ªÎ»¡£Á°Æü¤Ë¤Ï¡¢Í­ÎÁ²ñ°÷¤ËÂÐ¤·¡Ö²ñÈñÊÖ¶â¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÊ¸Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö8·î18Æü¡Ê·î¡Ë23:59¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬´°Á´¥¯¥í¡¼¥º¤¹¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£