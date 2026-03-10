草磲剛（51）が主演を務めた往年の名作ドラマ『フードファイト』（日本テレビ系）シリーズが、3月6日よりHuluで配信された。野島伸司氏（63）企画の同作は、草磲演じる大手食品会社の清掃員・井原満が、孤児院を救うためにフードファイターとして活躍するストーリー。主人公の決め台詞「俺の胃袋は宇宙だ！」が話題を集め、最高世帯視聴率は21.5％を記録。深田恭子（43）や宮沢りえ（52）などの豪華キャストが脇を固め