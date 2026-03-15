3月14日から、木村拓哉が出演する大手牛丼チェーン「吉野家」のCMが放映されている。豪快に牛丼を食す木村の姿が早くも注目を集めているが、元「SMAP」メンバーとの “縁” が話題になっているようだ。吉野家は、13日に木村をブランドアンバサダーに起用し、「元気を、いただきますっ。」という新たなブランドメッセージでプロモーションを展開することを発表した。「新CMは、車から降りた木村さんが吉野家の店舗に入って席に