5月31日、東京ドームのステージに5人の男がマイクを置くとき――それは日本のエンタメ史に、一つのピリオドが打たれることを意味する。アイドルグループ「嵐」は、それほど突出した存在だった。活動休止を経て、事実上の解散を選んだ彼らがどれほど特異な存在だったのか、どれほど経済を動かしたのか。「現場目線」で徹底分析する。国民的アイドルにも“冬の時代”があった3月13日からスタートしたラストツアーの盛り上がりを見れ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 警官に掴まれ転倒し後遺症 提訴
- 2. 男児不明 警察が新たな情報入手?
- 3. 高須克弥氏「がんの原因」を確信
- 4. 男児不明 自宅付近を捜索した訳
- 5. 「日本助けてくれなかった」不満
- 6. 峯岸みなみの本名「珍しい」反響
- 7. 天海祐希の「白髪」に支持集まる
- 8. トランプ氏「今夜文明が滅びる」
- 9. 「令和生まれの1年生」が誕生
- 10. 実家の鍵が替えられた…決別宣告
- 1. 警官に掴まれ転倒し後遺症 提訴
- 2. 男児不明 警察が新たな情報入手?
- 3. トランプ氏「今夜文明が滅びる」
- 4. 「令和生まれの1年生」が誕生
- 5. 実家の鍵が替えられた…決別宣告
- 6. 足場崩落 500tの「おもり」落下?
- 7. 男児不明「フェーズが変わった」
- 8. 足場崩落 3人死亡、1人行方不明
- 9. 男児不明 警察対応に違和感あり
- 10. 名古屋港 夏の花火大会が中止に
- 1. 妻がカメラ仲間と…夫ひどく動揺
- 2. 大震災 女性を見捨てた後悔語る
- 3. 都心は高い 郊外住みの「失敗」
- 4. 夫刺殺事件 善意の否定が引き金?
- 5. JKにウィンクで不審者扱い 物議
- 6. 生まれ変わったら…妻の言葉に涙
- 7. さいたま市「異例採用」に賛否
- 8. 消費税0はどこへ?高市氏に焦りか
- 9. 愛子さまが相談相手と涙の別れか
- 10. 関空の新エリア USJストアも
- 1. 「日本助けてくれなかった」不満
- 2. トランプ氏 精神衛生状態を懸念
- 3. トランプ氏に投票「後悔」顕著に
- 4. イラン新最高指導者 重体と報道
- 5. 「一晩でイランを壊滅できる」
- 6. トランプ大統領の勝利…断言の訳
- 7. 日本の再軍事化 中国が懸念表明
- 8. 米大統領 イランとの交渉に難航
- 9. 高市氏「ホルムズ安全確保して」
- 10. 中国製造の市販オートバイが世界スーパーバイク選手権で優勝
- 1. 通勤定期 トイレ利用のみはあり?
- 2. 円安 本日はドル円以上に円安
- 3. パンチくん効果で前代未聞の数字
- 4. 年収600万円でローン落ちる原因
- 5. コスパ最強 ガスト朝食食べ放題
- 6. 沢井製薬 110品目超を出荷停止
- 7. 平日と週末 Uber配達の差ヤバい
- 8. 予感的中 死ぬまで消えない後悔
- 9. 【神フェア】ファミマの「増量キャンペーン」が最強すぎる。元祖が仕掛ける2週目の6商品を徹底分析
- 10. アジア株「TACO」が下支え
- 1. 新型「Pixel 10a」との違いは
- 2. 「レジなし店舗」の進化形が登場
- 3. 「痛風ラーメン」開発者の想い
- 4. 3年前スマホを交換 充電は278回
- 5. 最強の充電器? CIOの45W2C
- 6. LINEで個人情報抜かれる設定5選
- 7. 「ISPは著作権侵害の責任を負わない」と最高裁判所が判断した一方で海賊版サイトを取り締まるための新法案提出が進んでいる
- 8. Pixel 9aが価格.comで1位の理由
- 9. 名古屋の映画館とジブリがコラボ
- 10. タイヤの空気圧 センサーが検知
- 1. 大谷 3号本塁打直後に「異変」
- 2. 那須川天心の行動に元王者が疑問
- 3. 唯一無二ですね 大谷翔平を称賛
- 4. 中田翔氏が忘れない「最恐投手」
- 5. 甲子園に「ジェット風船」が復活
- 6. なでしこJ 報道に「驚いた」
- 7. 1222億円契約選手に「詐欺師だ」
- 8. 意味深だ 武豊の言葉注目集まる
- 9. RIZIN「皇治と神戸か」SNS沸く
- 10. 大谷翔平が「密か」に伸ばす数字
- 1. 高須克弥氏「がんの原因」を確信
- 2. 峯岸みなみの本名「珍しい」反響
- 3. 天海祐希の「白髪」に支持集まる
- 4. 麦茶を「地味」HIKAKIN大炎上
- 5. アイドルのマナー 相次いで物議
- 6. 「指折られた」告白も…心配の声
- 7. 人気漫画家 約580万円の詐欺被害
- 8. 杉本哲太の元妻 離婚真相語った
- 9. 金子恵美氏 密かに鞍替え計画か
- 10. 紗理奈「つらい」生放送で号泣
- 1. 長男誕生の10日後に夫が亡くなる
- 2. 独身偽装の男 尿と経血飲みたい
- 3. 体型の分かれ目は食後にあった?
- 4. カレーの洗い物 劇的にラクに
- 5. 不倫男性に増える無意識の行動
- 6. 「オートファジー」の知識とは
- 7. 探偵が暴く「浮気のリアル」
- 8. 肌に正直に ベースメイク新開発
- 9. 新感覚の「エッグバーガー」登場
- 10. 「抜けない剣」にツッコミ殺到