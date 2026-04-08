5月31日、東京ドームのステージに5人の男がマイクを置くとき――それは日本のエンタメ史に、一つのピリオドが打たれることを意味する。アイドルグループ「嵐」は、それほど突出した存在だった。活動休止を経て、事実上の解散を選んだ彼らがどれほど特異な存在だったのか、どれほど経済を動かしたのか。「現場目線」で徹底分析する。国民的アイドルにも“冬の時代”があった3月13日からスタートしたラストツアーの盛り上がりを見れ