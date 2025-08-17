トランプ米大統領は１５日、中国の習近平国家主席がトランプ大統領の任期中には中国は台湾を侵攻しないと約束したと明らかにした。

トランプ大統領はロシアのプーチン大統領との首脳会談を控えて行ったフォックスニュースとのインタビューで、「習主席が『あなたが大統領である間は絶対そんなことはないだろう』と話した。そこで私が感謝すると話したところ、習主席は『私と中国はとても忍耐心が強い』と付け加えた」と伝えた。

彼は中国の台湾侵攻の可能性をロシアのウクライナ戦争の状況と比較しながら「私がいる間にはそんなことは絶対起きないと思う」と強調した。

これと関連しワシントンの中国大使館は別途の論評は出していない。

トランプ大統領と習主席は第２次トランプ政権発足後、６月に初めて公式電話会談をした。トランプ大統領は４月にも習主席が自身に電話をかけてきたと言及したが時期については公開しなかった。

中国は台湾を自国領土と見なし、必要であれば武力を使用してでも統一するという立場を固守しており、台湾はこれに強く反対している。米国は台湾の主要武器供給国であり友好国だが、ほとんどの国と同じように公式な外交関係は結んでいない。