【車送迎、断ったら炎上！？】免許なしママ友。タダ乗り当然顔にモヤモヤする＜第5話＞#4コマ母道場
子どもがスポーツ系の習い事をしているママにとって、練習に伴う「車送迎」は悩ましい問題。自分の子どもだけでなく、子どもの友達やママ友まで送迎しなければならず、不安に思っているママもいることでしょう。もしかしたら慎重な性格の人ほど、気軽に「車で送るよ」と言えないのかもしれませんね。しかしそれでも「送迎して」とママ友に頼まれてしまったら……あなたならどうしますか？
第5話 逆らえないママ友
【編集部コメント】
スズネさんは生まれも育ちも東京23区。公共交通機関が充実していたので、運転免許はとらなかったそうです。ところが旦那さんの転勤で数年前、車社会のこちらに引っ越してきました。その時点で自動車学校に通い免許をとるという選択肢もありましたが、スズネさんはあえて「とらない」という道を選びました。「誰かの車に乗せてもらえばいい」というのが、スズネさんの持論なのだそうです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
