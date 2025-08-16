『SUMMER SONIC 2025』にHANAが出演。ステージにあがる直前にメンバー全員で気合いを入れる、円陣動画を公開した。

動画：本番直前！気合い十分なHANAの円陣

■この緩急にハマる！HANA独特の円陣動画を公開

8月16日、初めてサマソニのステージに降り立ったHANA。終演後には、「2025.08.16 SUMMER SONIC 2025 TOKYO Thank you」という感謝のメッセージとともに、本番直前、ステージ横で円陣を組むHANAの様子をとらえた動画を投稿。

CHIKA、MOMOKA、JISOO、NAOKO、YURI、KOHARU、MAHINAの順で気合いの雄叫びをあげ、それに合わせて花を咲かせるように軽く握っていた手をポンっと開く。

順々にメンバーが雄叫びをあげたところで、今度は開いた手（花）を頭上高くあげて、メンバー全員でひとつの大きな花を咲かせ、気合い十分！ 最後は、手を下ろしながら「ハナ～」と天を仰ぎながら脱力するという円陣ひとつとっても、HANAのステージ上でのカッコ良さと普段の愛らしさを垣間見ることができる内容だ。

明日8月17日、HANAは『SUMMER SONIC 2025』大阪公演にも出演する。