À¶¸¶ÏÂÇî¤Ç¤âÃæÅÄæÆ¤Ç¤âÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇºÇÂ¿ÂÇÅÀ¤Î¿·µÏ¿¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥×¥íÁª¼ê
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥´¥¸¥¡Ø¥Ç¡¼¥¿¤ÇÆÉ¤à¹Ã»Ò±à¤Î²øÊª¤¿¤Á¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£À¶µÜ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë
2017Ç¯¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÏÂç²ñÁ°¤«¤éÁá°ðÅÄ¼Â¶È¤ÎÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¡Ê¸½¡¦ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡Ë¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¾ÅìµþÂç²ñ·è¾¡¤Ç¹Ã»Ò±à¥Ù¥¹¥È4¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿Åì³¤Âç¿ûÀ¸¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë4ÈÖ¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¶å½£³Ø±¡¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¤ä²£ÉÍ¤Ç1Ç¯²Æ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÁýÅÄ¼î¡Ê¸½¡¦Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¡Ë¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÍÌ¾Áª¼êÂ·¤¤¤Î¤Ê¤«°µÅÝÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¹Ã»Ò±à¤Î¥¹¥¿¡¼¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¤Î¤¬¹ÎÍ¤ÎÃæÂ¼¾©À®¡Ê¸½¡¦¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£ÃæÂ¼¤Ï1Ç¯À¸¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³ÍÆÀ¡£3Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î³èÌö¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¯¡¢Á´6»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç6ËÜÎÝÂÇ¡¦19°ÂÂÇ¡¦17ÂÇÅÀ¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÎòÂåºÇÂ¿µÏ¿¤ËÊÂ¤Ó¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹¹¿·¤¹¤ë¡£
Êá¼ê¤ÇÃæ¼´¤òÂÇ¤ÄÃæÂ¼¤Ï¶¯ÂÇ¤È¶¯µ¤¤Ê¥ê¡¼¥É¡¢¶¯¸ª¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¡£¹ÎÍ¤ÏÃæµþÂçÃæµþ¡¢½¨³Ù´Û¡¢ÀçÂæ°é±Ñ¡¢Å·Íý¤Ê¤É¶¯¹ë¤ò¼¡¡¹¤È·âÇË¤·¡¢·è¾¡¤Þ¤Ç¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¤Î¤À¡£Âç²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¹Ã»Ò±à¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¸µ¥¹¥«¥¦¥È¤âÀä»¿¤¹¤ë¤Û¤É
½éÀï¤ÎÃæµþÂçÃæµþ¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê2¥Û¡¼¥Þ¡¼¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½¨³Ù´ÛÀï¤ÈÀ»¸÷³Ø±¡Àï¤âÂ³¤±¤Æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¡£½¨³Ù´Û¤ÏÅö»þ3µ¨Ï¢Â³¤Ç¥Ù¥¹¥È4¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯¤ÎÀîÃ¼·òÅÍ¤«¤é¤Ï2°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢2ÈÖ¼ê¤ÎÅÄ±ºÊ¸´Ý¡Ê¸½¡¦Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¡Ë¤«¤é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¥×¥íÃíÌÜ¤Îº¸ÏÓ2Åê¼ê¤òÆñ¤Ê¤¯ÂÇ¤ÁÊø¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤ÎÃæÂ¼¤Ï¤â¤Ï¤äÃ¯¤Ë¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤ò¸«¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥¹¥«¥¦¥ÈÀÕÇ¤¼Ô»þÂå¤Ë¸ÅÅÄÆØÌé¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÊÒ²¬¹¨Íº»á¤Ï¡¢¡ÖÆñ¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤ò´ÊÃ±¤ËÂÇ¤Ä¡£¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¢Äã¤á¤È¡¢ÉáÄÌ¤ÎÂÇ¼Ô¤¬¶ìÏ«¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ë¼«Á³¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¤â¡¢ÍÛÂÒ¹Ý¤Î¤è¤¦¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ò¤¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÁªµå´ã¤â¤¤¤¤¡£ÂÐ±þ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
À»¸÷³Ø±¡Àï¤Ï¡¢4ÂÐ4¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤Ë¥Ä¡¼¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÀÜÀï¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤«¤Ä»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤¿¤ÀÃ±¤ËÀ®ÀÓ¤À¤±¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¢£ÌîÂ¼¹îÌé»á¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¡Ö¶âÂ°ÂÇ¤Á¡×
½à¡¹·è¾¡¤ÎÀçÂæ°é±ÑÀï¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤äÂÇÅÀ¤³¤½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î2°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡£½à·è¾¡¤ÎÅ·ÍýÀï¤Ï2ËÜÎÝÂÇ¡¦7ÂÇÅÀ¤ÈÂçË½¤ì¤·¤¿¡£·è¾¡¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤äÂÇÅÀ¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬3°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢Âç²ñ¤òÄÌ¤·¤ÆËþÊ×¤Ê¤¯ÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£
¼Â¤Ï¤½¤ÎÁ°¤Î¹Åç¸©Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼ê¼ó¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢4»î¹ç¤Ç9ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤ÈÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¥ì¥Õ¥ÈÃæ¿´¤ÎÂÇ·â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¿ÂÐÊý¸þ¤ØÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÂÇ·â¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç°ìµ¤¤Ë³«´ã¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂçÉñÂæ¤ÎÌµ·Á¤ÎÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÃæÂ¼¤ÏÅö»þ¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¹â¹»µå»ù¤Î¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹Ã»Ò±à¤ÎÎÏ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤È¤¤ÎÃæÂ¼¤Ï¡Ö¶âÂ°ÂÇ¤Á¡×¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌîÂ¼¹îÌé»á¤ÏÅö»þ¤«¤é¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÅµ·¿Åª¤Ê¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤ÎÂÇ¤ÁÊý¡£¹Ã»Ò±à¤â½ªÈ×¤ÇÈè¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¾åÂÎÍê¤ß¤Ê¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤¿Åö½é¤ÏÌÚ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¤½¤ì¤Ç¤âÌîÂ¼¤Ï¤³¤¦¤âÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤·¤«¤·¤¤¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤·¤Æ¤ë¤Í¡£ÄÁ¤·¤¤¤Ê¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¶¯ÂÇ¼Ô¡£±ó¤¯¤ØÈô¤Ð¤¹Ç½ÎÏ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¥×¥í¤ÏÍß¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Í¡×
¤¿¤ÀÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿U-18¤Ï¹Ã»Ò±à¤Û¤É¤Î³èÌö¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤·¤Æ¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤«¤éÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ8Ç¯´Ö¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2025Ç¯¤Î½ÕÀè¤Ï1ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¤è¤¦¤ä¤¯È¯´ø¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
¢£¹Ã»Ò±à¤Ç³ÐÀÃ¤·¤¿Áª¼ê¤¬Í¿¤¨¤ë±Æ¶Á
¹Ã»Ò±à¤ÏÁ´¹ñ¤Î¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ´¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±»þ¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤ë¶¯¹ë¹»¤È¤Î¿¿·õ¾¡Éé¡¢¤½¤·¤Æ²¿Ëü¿Í¤â¤Î´ÑµÒ¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢³ÐÀÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë½Ö´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¡¢°ì¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö³ÐÀÃ¡×¤·¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀª¤¤¤¬Áý¤·¡¢Í¥¾¡¤Ø¤Î¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¹Ã»Ò±à¤Ç³ÐÀÃ¤·¤¿Áª¼ê¤Î³èÌö¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£°ì¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬ÆÍ½Ð¤·¤¿·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤â¼«¿®¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î»Îµ¤¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÂÇ·â¤Ë³«´ã¤¹¤ëÁª¼ê¤ä¡¢Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¶Ã°ÛÅª¤ÊÅêµåÆâÍÆ¤ò¸«¤»¤ëÅê¼ê¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀÜÀï¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¡¢¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö³ÐÀÃ¡×¤Ï¡¢Áª¼ê¸Ä¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Î²÷¿Ê·â¤ò»Ù¤¨¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¹â¹»Ìîµå¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¿Í¤¿¤Á
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¾Ï¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿ºØÆ£¡Ê¡áºØÆ£Í¤¼ù¡§¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡Ë¤äµÈÅÄ¡Ê¡áµÈÅÄµ±À±¡§¸½¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹Ã»Ò±àÁ´ÂÎ¤¬¸å²¡¤·¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£¥×¥íÌîµå¤Ï±þ±ç¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¹â¹»Ìîµå¤Ï´Ø·¸¼Ô¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤³¤Þ¤ÇìÝÕþ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Éé¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢ÎôÀª¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¡¢Á´ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¶¯¹ë¹»¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢³ØÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¤¬¥á¥ó¥¿¥ë¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤¯¤ËÀ»ÃÏ¡¦¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ë½Ð¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹ñ¥¹¥Ý¡Êµì¡¦¹ñÂÎ¡Ë¤äÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµåÂç²ñ¤Ê¤É¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ°Ê³°¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ÌÌÇò¤µ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¹â¹»Ìîµå¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥¹¥¿¡¼¤äÀûÉ÷¤òºî¤ë¤Î¤â¹â¹»Ìîµå¤ÎÆÃÄ§¤À¡£´ÑµÒ¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¡¢»ëÄ°¼Ô¡Ä¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¹â¹»Ìîµå¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¾Ï¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î³ÐÀÃ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹Ã»Ò±à¤ÏÃ»´ü´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂç²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤Î³èÌö¤ÏÁª¼ê¤Î»ý¤Ä¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¼¨¤¹°ìÂ¦ÌÌ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¥×¥í¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê°ÂÄê´¶¤ä´ðÁÃÇ½ÎÏ¡¢Å¬À¡¢À¤Âå¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¼ÂÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡£
¹Ã»Ò±à¤Ç¶Ã°ÛÅª¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿Áª¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥×¥í¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¥¹¥¥ë¥»¥Ã¥È¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹Ã»Ò±à¤ÇÌÜÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ä°ÂÄê´¶¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¥×¥íÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹Îã¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¢£¹Ã»Ò±à¤Ç³èÌö¡á¥×¥íÆþ¤ê¤Ç¤Ê¤¤ÍýÍ³
¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î³èÌö¤¬É¬¤º¤·¤â¥×¥íÆþ¤ê¤ÎÆ»¤ËÄ¾·ë¤·¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤Î»ëÅÀ¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥×¥í¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î¾ò·ï¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¹Ã»Ò±à¤Ç40¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾åÅê¤²¤¤ë¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ä¿å½à°Ê¾å¤ÎµåÂ®¤Èµå°Ò¡¢Ã¥»°¿¶Î¨¡¢¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯ÎÏ¡£ÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊ£¿ô²ó¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ç¤Î°ÂÄê¤·¤¿ÂÇÎ¨¤ä¿å½à°Ê¾å¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤Ê¤ÉÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë°ÂÄêÀ¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ËÜ¾Ï¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿º£°æ¡Ê¡áº£°æÃ£Ìé¡§¸½¡¦ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ë¤Ï¹Ã»Ò±à³«ËëÁ°¤Ï¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹Ã»Ò±à¤ÎÉñÂæ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢40¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¤òÅê¤²¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯ÎÏ¤ò¸«¤»¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2008Ç¯¤ÎÀõÂ¼¡Ê¡áÀõÂ¼±ÉÅÍ¡§¸½¡¦ÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡Ë¤ä2017Ç¯¤ÎÃæÂ¼¤â¡¢¹Ã»Ò±à¤¬³«Ëë¤¹¤ëÁ°¤Ï¡¢¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¥¯¥é¥¹¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¿å½à°Ê¾å¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤ä¹â¤¤ÂÇÎ¨¤ò»Ä¤·¡¢ÀÜÀï¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯ÂÇ·â¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢°ìµ¤¤ËÌ¾¤ò¾å¤²¤¿¡£
2015Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï´ØÅì°ì¹â¤Î¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¡Ê¸½¡¦ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¤â¹Ã»Ò±à¤ÇÁö¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÌö¤ÇÉ¾²Á¤ò¾å¤²¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç³ÐÀÃ¤¹¤ëÁª¼ê¤ÏÃ»´ü´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò»Ä¤¹¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤ËÇÈ¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¢£¹Ã»Ò±à¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ
°ìÊý¤Ç¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤ä¡¢Âç²ñ¤Ç¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¤â¡¢ÃÏÊýÂç²ñ¤äÎý½¬»î¹ç¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥×¥íÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹Æ»¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤äÉ¾²Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊä´°¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¥×¥í¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë²Ã¤¨¡¢Áª¼ê¤Î¤Û¤«¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÃÏÊýÂç²ñ¤äÎý½¬»î¹ç¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë»î¹ç¤Ç¤Î°ÂÄêÀ¡¢ÂÎ³Ê¤äÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦¡£¤È¤¯¤Ë¡¢ÃÏÊýÂç²ñ¤Ç¹â¤¤ÂÇÎ¨¤ä°ÂÄê¤·¤¿ÅêµåÆâÍÆ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÌÜÎ©¤Ã¤¿³èÌö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢1Ç¯À¸¤ä2Ç¯À¸¤ÎÃÊ³¬¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢¤½¤ÎÁá½ÏÀ¤È¾ÍèÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
¹Ã»Ò±à¤ÏÁª¼ê¤Î³ÐÀÃ¤òÂ¥¤¹ÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®¸ù¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÁª¼ê¤Î°ìÂ¦ÌÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÂ³¤¯Æ»¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¹Ã»Ò±à¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ä¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
----------
¥´¥¸¥¡Ê¡÷godziki_55¡ËÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦Ãøºî²È
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡ØÀïÎ¬¤ÇÆÉ¤à¹â¹»Ìîµå¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤ä¡Øµð¿Í·³²òÂÎ¿·½ñ¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Á¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡Ù¡Ê¥«¥ó¥¼¥ó¡Ë¤Ê¤É¤ò½ÐÈÇ¡£¡Ö¥´¥¸¥¤Îµð¿Í·³²òÂÎ¿·½ñ¡×¤ä¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤ÇÆÉ¤à¹â¹»Ìîµå 2022¡×¡¢¡Ö¥´¥¸¥¤Î¿·¡¦ÌîµåÏÀ¡×¤ò²áµî¤ËÏ¢ºÜ¡£½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¡¢½÷À¥»¥Ö¥ó¡¢Æü´©SPA!¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´ó¹Æ¡¦¼èºà¤âÂ¿¿ô¡£Yahoo!¥Ë¥å¡¼¥¹¸ø¼°¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ë¤âÁª½Ð¡£ËÜ½ñ¤¬7ºýÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
----------
¡ÊÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦Ãøºî²È ¥´¥¸¥¡Ê¡÷godziki_55¡Ë¡Ë