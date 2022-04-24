秀岳館
秀岳館高等学校は、熊本県八代市興国町にある私立高等学校。
2025年12月16日
2025年8月15日
2022年5月24日
2022年5月18日
2022年5月17日
2022年5月11日
2022年5月10日
-
上級生から暴行を受け入学辞退、夜回り先生が問題点を指摘「転校が可能」
上級生から暴行を受け、入学式前の4月4日に辞退届を提出させられたとのこと
まいどなニュース
-
秀岳館高校サッカー部での暴力事件 監督が「解雇したら裁判にかける」
監督を外すのは一存で決められるが、教員として解雇するのは難しいという
文春オンライン
2022年5月6日
-
秀岳館高校、2016年に起きていた「問題」吹奏楽部員に学校側が圧力か
2016年には吹奏楽部が大会出場を辞退し、野球部の応援を選択
Smart FLASH
-
カズレーザーが秀岳館の対応に疑問「即処分しないのが間違い」
カズレーザーは6日の番組で、未成年の顔出しリスクは大きいと指摘
デイリースポーツ
-
加藤浩次 以前生出演した秀岳館サッカー部監督を非難「嘘をつきにきた」
監督は以前、同番組に生出演し、暴行動画に関して「初めて見た」などと発言
デイリースポーツ
-
秀岳館サッカー部の暴行問題 監督を生出演させた日テレの対応に注目
監督を「スッキリ」に生出演させた日本テレビの対応に注目が集まっている
日刊ゲンダイDIGITAL