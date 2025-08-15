ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡ÖÆÍÁ³¡¢»Ï¤á¤¿¤ó¤À¡×¡¡ÄÌ»»703È¯ÃË¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿ÈëÏÃ¡¡¡È³ÐÀÃÁ°Ìë¡É¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ç¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡×
MLBÀìÌç¶É¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥àÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£MLBÀìÌç¶É¤Î¸ø¼°X¤ÏÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¢ÄÌ»»703ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ë¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥×¥Û¥ë¥¹»á¤¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤ÎÂçÃ«¤È¤Î²ñÏÃ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MLBÀìÌç¶É¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥È¡¼¥¯¡×Æâ¤Ç¡¢¥×¥Û¥ë¥¹»á¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿ÂçÃ«¤È¤ÎÂÇ·âÃÌµÁ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥Û¥ë¥¹»á¤Ï¡Ö½Õµ¨¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎºÇ½é¤Î2¡¢3½µ´Ö¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï»ä¤Î¸å¤ò¤Ä¤¤¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤¬¡¢²¿¤â¼ÁÌä¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤¢¤ëÆü¡¢Èà¤¬¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ê¤¼¥Æ¥£¥Ã¥×¥È¥¥¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥Æ¥£¥Ã¥×¥È¥¥¡×¤ÏÁ°Â¤ò¾å¤²¤º¤ËÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬»ä¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤Ê¤ó¤À¡£¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÂçÃ«¤ËÅú¤¨¤¿¥×¥Û¥ë¥¹»á¡£¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¾®¤µ¤¯¥ì¥Ã¥°¥¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ä¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Î»þ¤Ë¡¢¥Æ¥£¥Ã¥×¥È¥¥¤¬¤è¤¯½Ð¤ë¡£¤À¤«¤éÈà¤ËÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢»ä¤Ï¡ØÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Á³¤Ë½Ð¤ë¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¤½¤ì¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÂçÃ«¤Ï¥Æ¥£¥Ã¥×¥È¥¥¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÂÇ·â¤Ç¤â°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥×¥Û¥ë¥¹»á¤ÏÂçÃ«¤ÎÂÇ·â±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤Î¸ùÀÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ùÀÓ¤Ï¡¢É¬Í×¤ÊÄ´À°¤ò¥ª¥ª¥¿¥Ë¼«¿È¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÈà¤¬¤³¤Î6¡¢7Ç¯´Ö¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¡£Èà¤¬¸À¸ìÌÌ¤Ç¤ÎÄ´À°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ê¡¼¥°¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤·¤Æ5¡¢6Æü¤Ë1²ó¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤À¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
