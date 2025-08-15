昨年からラブコールを受けていたフランクフルトへ移籍した堂安。(C)Eintracht Frankfurt

　今夏にフライブルクから強豪フランクフルトに移籍した日本代表MF堂安律が、記者会見を実施した。クラブの公式サイトに、その内容が掲載されている。

　フランクフルトからのオファーを昨年から受けていたという堂安は、PSV時代に共闘したドイツ代表MFマリオ・ゲッツェから“勧誘”を受けていたようだ。

「アイントラハト・フランクフルトから最初のコンタクトがあった後、マリオと移籍について頻繁に話し合ったわけではないよ。でも、試合の日に会うたびに、彼は『待ってるよ！いつになったら来るんだ？なぜまだ契約しないんだ？』と言ってくれたんだ」
 
　27歳のレフティは「アイントホーフェン（PSV）でも、彼との関係は良好だった」と続けた。

2014年のワールドカップ優勝メンバーである33歳は、日本人アタッカーとの再タッグを心待ちにしていたようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

