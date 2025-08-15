「いつになったら来るんだ？」「なぜまだ契約しないんだ？」堂安律を強豪フランクフルトへ“勧誘”したのはW杯V戦士だった！
今夏にフライブルクから強豪フランクフルトに移籍した日本代表MF堂安律が、記者会見を実施した。クラブの公式サイトに、その内容が掲載されている。
フランクフルトからのオファーを昨年から受けていたという堂安は、PSV時代に共闘したドイツ代表MFマリオ・ゲッツェから“勧誘”を受けていたようだ。
「アイントラハト・フランクフルトから最初のコンタクトがあった後、マリオと移籍について頻繁に話し合ったわけではないよ。でも、試合の日に会うたびに、彼は『待ってるよ！いつになったら来るんだ？なぜまだ契約しないんだ？』と言ってくれたんだ」
27歳のレフティは「アイントホーフェン（PSV）でも、彼との関係は良好だった」と続けた。
2014年のワールドカップ優勝メンバーである33歳は、日本人アタッカーとの再タッグを心待ちにしていたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
