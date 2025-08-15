¡Ö¤ªËß¤Ë¤Ï³¤¤È¥Ñ¥Á¥ó¥³²°¤Ë¤Ï¶á¤Å¤¯¤Ê¡ª¡×¥Ñ¥Á¥ó¥³¥é¥¤¥¿¡¼¤¬ÎÏÀâ¤¹¤ë¡¢´í¸±¤¹¤®¤ë¼ÂÂÖ
¶â¤òÌµÂÌ¤Ë¤¹¤ë¸ä³Ú¤ÎÂåÌ¾»ì¡¢¤½¤ì¤¬¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ç¤¢¤ë¡£ÀèÆüX¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤ò¥¨¥´¥µ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¶È³¦¤ÎÁÆÃµ¤·¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¶È³¦¤ÎÅ¨¤ß¤¿¤¤¤Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡×¤ÈÌ¾»Ø¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Á¥ó¥³°ÍÂ¸¤Î¿Í¤¬¤¤¤¿¡£
ËÍ¤Ï¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Î¤Ï¼ñÌ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡¢¶â¤È»þ´Ö¤òÃ¥¤¦ÄìÊÕ¤Î¸ä³Ú¤À¤è¡×¤ÈÃúÇ«¤Ë·¼ÌØ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤É¤¦¤·¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¸½ºß¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ï¸ä³ÚÀ¤¬Äã²¼¤·¡¢¼Í¹¬À¤ËÁ´¿¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÍ·¤Ù¤º¡¢´í¸±¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤Þ¤¢º£¤ÎLT¡Ê¥é¥Ã¥¡¼¥È¥ê¥¬¡¼¡Ëµ¡¤Ê¤ó¤Æ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò°ìÊÍ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤À¤«¤é¤Í¡£¿¿°Õ¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥Á¥ó¥³¡£º£¤ÏÍèÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Î¼èºà¤À¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¤â¡¢1000±ß¤¢¤¿¤ê¤Î²óÅ¾¿ô¤¬18²ó°Ê¾å¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤½¤¦¤½¤¦¤Ê¤¤¡£ÀÎ¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤Þ¤¢1000±ß¤Ç20¤°¤é¤¤²ó¤ëÂæ¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ç¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ã¤Æ²ó¤é¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é²óÅ¾¿ô¤¬15¡Á18²óÄøÅÙ¤ÎÂæ¤Ê¤ó¤«¡¢ÂÇ¤Æ¤ÐÂÇ¤Ä¤À¤±ÌµÂÌ¤ËÉé¤±¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤Þ¤·¤Æ¤ªËß´ü´ÖÃæ¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤è¤êÍ¾·×¤ËÅ£¤¬½Â¤¤¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡Ä¡Ä¡£¡ÊÊ¸¡§¾¾ËÜ¥ß¥¾¥ì¡Ë
¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ï¤ªËß¤¸¤ã¾¡¤Æ¤ó¡ª
ÀèÆü¡¢5¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤Ë¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ã¤Æ¤ªËß¤Ï¤Ç¤ë¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥ì¥Ã¥É¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¤³¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ï8·î9Æü¤ËÎ©¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¹¥ì¼ç¤Ï¡Öº£Æü¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¤Þ¤À¤ªËß¤¸¤ã¤Í¤¨¤è¤Ã¤Æ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ï¡¢¤É¤¦¤»¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¤ÏÌµÂÌ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£
¤³¤Î¿Í¤Ï¤ªËß¤Ë¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ï½Ð¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤ªËß¤Ë²¿¸Î¤«ÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤Ç½Ð¤ë¤Î¤«¡©¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÅ£¤¬´Å¤¤¤Î¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¾Ü¤·¤¤¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤ó¡£¤¬¡¢¤Þ¤¢¤³¤³¤Ï¸å¼Ô¤À¤È²¾Äê¤ò¤·¤ÆÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¤ªËß¤Ã¤Æ¤Î¤ÏÏ¢µÙ´ü´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Êü¤Ã¤È¤¤¤Æ¤âÄ«¤«¤éÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¥Û¡¼¥ë¤ËµÒ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê½¸µÒ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â²ÔÆ¯Î¨¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¿Í¤ò¸Æ¤ÖÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Û¡¼¥ë¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¡£¤â¤Á¤í¤óÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤ªËß¤ËÅ£¤ò³«¤±¤ëÅ¹¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Å¹¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ã¤Æ¤«¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£
ÂçÄñ¤ÏËüÇ¯Å£¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÉáÃÊ¤è¤ê¤µ¤é¤Ë½Â¤¯¤·¤Æ¤ª½Ð·Þ¤¨¤Ã¤Æ¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
°ÊÁ°¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥³¥é¥à¤Ç¤Î¥Í¥¿¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î±ØÁ°Å¹ÊÞ¤Ç1000±ß¤À¤±¥Ñ¥Á¥ó¥³¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¿¤·¤«5²óÅ¾¤°¤é¤¤¤·¤«²ó¤é¤º¶Ã¤¤¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤ÎÈ¿Æ°¤ÇÅ¹¤ò½Ð¤¿¡£¤Ê¤ó¤ÆÊó¹ð¤ò¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë1000±ß¤Ç5²óÅ¾¤Ï½Â¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ê¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¼ÂºÝ¤½¤¦¤¤¤¦Å£¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¾Ð¤¨¤ë¤è¤Í¡Ë¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÅ¹¤â¤À¤¤¤Ö¥«¥Ã¥Ä¥«¥Ä¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤ÎÅ¹¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¡£
ÌÛ¤Ã¤ÆÅ¹¤ò³«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¤ªµÒ¤¬Æþ¤Ã¤ÆÍè¤ë´ü´Ö¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶´ÅÅ£ÀßÄê¤Ë¤·¤ÆÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Û¡¼¥ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢º£¤Ç¤ÏÀäÌÇ´í×ü¼ï¤À¡£¤Ê¤Î¤Ç¤ªËß¤Ë¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÌµËÅ¤ò´ë¤Æ¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£²È¤Ë¤¤¤Æ¤Ü¤ó¤ä¤ê¿²¤Æ²á¤´¤¹¤«¡¢¤ªÊè»²¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡£
¤½¤â¤½¤âº£¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ÏÇö¤¤¤È¤³¤í¤ò°ì·â¤Ç¼Í»ß¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÂæ¤Ð¤«¤ê¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ó¤Ã¤¿¤È¤Æ¡Ä
¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ï»þÂå¤¬²¼¤ë¤´¤È¤Ë¤É¤ó¤É¤ó»ÅÁÈ¤ß¤¬Ê£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ã¤Æ¤Î¤Ïº£¤ÎLTµ¡¤è¤ê¤â´öÊ¬¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ã±½ã¤Ê¤â¤Î¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¡£½éÅö¤¿¤ê¤Î50¡ó¤È¤«60¡ó¤Ç¥é¥Ã¥·¥å¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤Î·ÑÂ³Î¨¤Ï80¡ó¤Ç¥ª¡¼¥ë1500È¯¡£¤µ¤é¤ËÅ·°æµ¡Ç½¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£
¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÅ·°æ¤È¤¤¤¦ÊÝ¸±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ºâÉÛ¤ÎÃæ¿È¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤ÐÉ¬¤ºÃ¯¤Ç¤â¡¢½éÅö¤¿¤ê¤ò°ú¤¯¤Þ¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÅ·°æ¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ºÇ°¤ÊÅ£¤Ë¤·¤Æ¤ëÅ¹¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Å¹¤Ï¤½¤â¤½¤âÂ¾¤ÎÂæ¤âÅ£¤¬½Â¤¤¤Î¤Ç¸«Ê¬¤±¤ÆÈò¤±¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
¤Ç¤âº£¤Ï¡¢½éÅö¤¿¤ê¤â¿ÞÊÁÅö¤¿¤ê¤È¥Á¥ã¡¼¥¸¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥«¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÅö¤¿¤ê¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¿ÞÊÁÂ·¤¤¤ÇÅö¤¿¤Ã¤Æ¤â¤½¤³¤«¤é¥é¥Ã¥·¥å¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤«¤Ï¤ä¤Ï¤êÂæ¤´¤È¤Î³ÎÎ¨¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡Ö¤¢¡¢¤â¤¦ÂÇ¤¿¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¥é¥Ã¥·¥å¤â¾å°Ì¤È²¼°Ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤áºÇ¾å°Ì¤Î½Ð¶Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ö¤Á¹þ¤à¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¶¹¤Ìç¤ò¤³¤¸³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥Ä¥Ü¤Ë¤Ï¤Þ¤ì¤Ð½Ð¶Ì¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¼Í¹¬À¤ËÊÐ¤ê¤¹¤®¤¿¥Ô¡¼¥¡¼¤ÊÀß·×¤Ï¡¢Äã½êÆÀ¼ÔÂ·¤¤¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò»¦¤¹¤è¤Í¡£¥¥ã¥ê¥³¥Í¤Ç¤â¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ç¼Ú¶â¤·¤Æ¤ë¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤ò·ë¹½¾Ò²ð¤·¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤½¤ê¤ã¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¿Í´Ö¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ï¤±¤è¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç½Ð¶Ì¤Î¥Õ¥í¡¼¥Á¥ã¡¼¥È¤¬Ä¹¤¯¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÉáÄÌ¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³ÂÇ¤Á¤Ï°ìÀÚ¿¨¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ÂçÂÎ¤½¤Î¾å¤ÇÅ£¤â²ó¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤·¥Ü¡¼¥À¡¼ÊÂ¤ß¤Ë²ó¤ëÂæ¤ò¥Ä¥â¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢±¿¤¬°¤±¤ì¤Ð½é¥é¥Ã¥·¥å³ÍÆÀ¤Þ¤ÇÁêÅö¤Ë»æÊ¾¤¬¾Ã¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Ï³ÎÎ¨¤Î2ÇÜ¥Ï¥Þ¤ê¡¢3ÇÜ¥Ï¥Þ¤ê¤ÎÍúÎò¤ÎÂæ¤Ï¥´¥í¥´¥í¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢LTµ¡¤ÎºÇ¾å°Ì¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Æ¤ä¤é¤«¤·¤Æ1Ê¬¤°¤é¤¤¤Ç½ª¤ï¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£
¤È¤Æ¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸µ¥Ñ¥Á¥ó¥³ÂÇ¤Á¤ÏÀäÂÐËÍ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¼þ¤ê¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÂçÂÎ¡Öº£·î10ËüÉé¤±¤¿¡×¤È¤«¡Ö1Æü¤Ç7ËüÉé¤±¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤Ð¤Ã¤«¤ê¡£
¤¿¤Þ¤Ë¤Ï20Ëü¤È¤«¾¡¤ÄÆü¤â¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡¢·ë¶É¤½¤Î20Ëü¤â¸þ¤³¤¦1½µ´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤â¤ó¤Í¡£º£¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦´í¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÎÂæ¤Ð¤Ã¤«¤ê¡£¤½¤ó¤ÊÂæ¤¬¡¢¤ªËß¤Ë¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é²ó¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤â¶á´ó¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£
¤ªËß¤Ë¤Ï³¤¤È¥Ñ¥Á¥ó¥³²°¤Ë¤Ï¶á¤Å¤¯¤Ê¡ª