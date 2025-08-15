大谷翔平は「韓国でも愛される」　英雄ソン・フンミンとの“比較論”を韓国紙が展開「ふたりは人間性も優れている」

アジアを代表するトップアスリートとして注目される大谷とソン・フンミン(C)Getty Images

新たにアメリカに上陸したアジアンスターの存在が国際的な関心を集めている。現地時間8月6日、米メジャーリーグサッカー（MLS）のロサンゼルスFCとの電撃契約を交わした韓国代表FWソン・フンミンだ。

【動画】トラウトを翻弄しての奪三振！ 大谷翔平の圧巻投球を見る

まさに驚きの決断だった。前所属のトッテナムとは2006年6月までの契約を残していたソン・フンミンだったが、「心が空っぽになるぐらいトッテナムに全てを捧げた」と移籍を決断。欧州クラブからの関心も集めた中で、MLSの新興クラブを新天地に据えた。

注目されるのは、ピッチ上での影響だけではない。アジアコミュニティも多いロサンゼルスにおいてソン・フンミンは、高い集客力や新規スポンサー開拓など多岐にわたる影響が見込まれている。

そうした中で比較対象となるのは、同じロサンゼルスを拠点とするドジャースのメガスターである大谷翔平だ。23年12月に10年総額7億ドル（約1015億円＝当時のレート）という規格外の契約を交わした日本人の存在は、「共通点が多い」と話題となっている。

ソン・フンミンの母国韓国のニュース局『KBS News』は「スポーツの聖地であるロサンゼルスに、韓国と日本のトップアスリートであるソンと大谷が集結した」と、あらためて日韓両スポーツ界が誇る英雄の存在を強調。「ふたりが、時を同じくして、同じ場所でプレーすることになったのは、運命的なことかもしれない」と論じた。