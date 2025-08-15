大好評の月イチ企画「X（旧ツイッター）で選手に聞きタイガー」の第5回は、湯浅京己投手（26）が登場。国指定の難病「胸椎黄色じん帯骨化症」から復帰を果たした右腕には、同企画の史上最多となる70個以上の質問が集まった。野球の話題はもちろんのこと、大好物のアサイーについての質問も殺到。時間の許す限り回答してくれた。

（取材・構成＝遠藤 礼、八木勇磨、石崎祥平）

【Q】リハビリ期間中にカットボールを習得されましたが、今後新しく習得したい（またはさらに磨き上げたい）球種があれば教えていただきたいです！（キツネの絵文字さん）

【A】ストレートです！変化球もいろいろと試していきたいですが、やっぱりストレートがあってこそ、変化球が生かされると思うので、まず今はストレートをもっと磨いていきたいです！

【Q】これだけは誰にも負けない！ことは何ですか？（瑞穂さん）

【A】昨年病気になって、投げられるようになるか分からなかったので、野球への気持ちは負けないですね。

【Q】闘病中に一番つらかったことがどんなことだったのか、うかがってみたいです！（いるかなぁさん）

【A】原因がはっきり分からないままで思うように投げられない期間が長かったので、それが一番つらかったですね。

【Q】プロに入ってから一番印象に残っている試合や忘れられない試合はありますか？（はさん）

【A】やっぱり今年の復帰戦のバンテリンドーム（4月29日の中日戦）はめっちゃ緊張しましたし、これからも忘れないだろうなと思います。あの試合はマウンドでも、めちゃくちゃ緊張しましたね。

【Q】同じ三重県民です！湯浅選手の思う三重の良いところを教えてください！（えのきさん）

【A】自分の地元（尾鷲市）は南の方で田舎なので自然ですね。海とか山とか、世界遺産の熊野古道とか、ありますね。

【Q】今ハマってる音楽はありますか？推しの歌手はいますか？（mi―koさん）

【A】フルーツジッパーとノーベルブライトですね。

【Q】誕生日にもらったプレゼントで一番うれしかったプレゼントは何でしたか？（Iさん）

【A】ザキ（岩崎）さんからLINEギフトで送られてきた青いクマの置き物（笑い）。家に飾っています。よくこんなの見つけるなと思いました。

【Q】アサイーにハマったきっかけがあれば知りたいです！（mさん）

【A】元々、フルーツが好きで、アサイーは、はやる前からずっと気になっていて、一回食べてみたかった。店舗もなかったんですけど、たまたま見つけた店で食べたら、めちゃくちゃおいしかったのがきっかけですね。

【Q】最近私もアサイーボウルにハマっていますが、おすすめのトッピングがあれば教えていただきたいです！（kanaさん）

【A】基本、アサイーはトッピングしないですね。アサイーの上に乗っているフルーツはなるべく生がいいし、乗せるとしたらグリークヨーグルトですね。

【Q】阪神タイガース筋肉部のようにスイーツ部をつくられてはどうですか？（ふらっぺさん）

【A】剛（椎葉）とはアサイーを一緒に食べに行きますね。行きつけの店には才木さんも遥人さんも島本さんも行っているので、アサイー部つくります（笑い）。

【Q】選手コラボメニューとしてアサイーボウルのプロデュースをしてほしいです！（.temさん）

【A】（食い気味に）やりたい！めっちゃやりたい！こだわれるなら、とことんこだわりたいですね。季節ごとにフルーツを変えて、最低でも一つは生のフルーツを入れたいですね。

【Q】アサイー以外で今ハマっているスイーツは？（ななさん）

【A】武庫之荘の「楽emon」というお店の、コーヒーわらび餅ですね。抹茶味がある時は抹茶。めちゃくちゃうまいですよ。食べ過ぎないように気を付けています。

【Q】甘党の湯浅投手ですが、スイーツでは何が一番好きですか？和と洋それぞれ教えてください！（MAOMIさん）

【A】和菓子はイチゴ大福。洋菓子はフルーツタルトですね。

【Q】木下投手と仲良くなった経緯を知りたいです。キャンプで意気投合したんですか？（けんいちさん）

【A】あいつがファームに落ちてきてからブルペンで話すようになりましたね。気づいたら仲良くなっていました。というか、なめられてます（笑い）。

【Q】木下投手に“あっちゅん”と呼ばれているいきさつを教えてください！（ましあつさん）

【A】意外と川原とか椎葉とか、仲良い後輩は“あっちゅん”で呼んでくるので違和感はないですね。自分も浩人（才木）とか頌樹（村上）とか呼んでいるので。リー（島田）とか（笑い）。

【Q】勝負飯は何ですか？（まゆっくまさん）

【A】甲子園の試合前に絶対食べるのは坦々うどん、卵とじうどんですね。

【Q】伊勢や尾鷲周辺でオススメの観光スポットやおいしい店を教えてほしいです！（chica＿shiraさん）

【A】観光スポットは熊野古道ですかね。おいしい店は伊勢だったらウナギの「おりおり2」ですね。

【Q】最近、すごくお肌が奇麗になったなって思います。効果のあったニキビ対策を教えてください！（anさん）

【A】いろいろ調べたりしましたよ。CHOI（チョイ）という洗顔とパックは良かったですね。

【Q】DH制が27年から取り入れられるみたいですがバッターボックスに入って打ちたかったですか？（ゆあちゃんさん）

【A】打ちたかったです（笑い）。来年狙っています。ファームで1回、打席には立ったことあるんです。その時は全部、小幡の道具を借りて打ちました。ショートゴロでした。

【Q】湯浅投手の（何でもいいので）お気に入りのブランドを知りたいです！（ぴこさん）

【A】難しいっすね。アパレルはLOEWE（ロエベ）が好きですね。

【Q】闘病中に力になった（支えになった）曲を教えてほしいです！（まさみさん）

【A】ノーベルブライトとフルーツジッパー、この2つは入院中にライブDVDとか見ていましたね。フルーツジッパーは「虹」が好きです。ノーベルブライトは全部良い。

【Q】好きなテレビ番組とか漫画とかあるんですか？あれば教えてください！（ひいちゃんさん）

【A】ナイターがほとんどなのでテレビは見ないんですよね。YouTubeもあまり見ないですね。TikTokは見ていて、小さい子供が出てくる動画は好きですね。かわいいな、って癒やされています。漫画は読まないので、アニメですかね。「ダンダダン」とか、「SAKAMOTO DAYS」とかは見ます。

【Q】香水は何を使ってますか？（パー子さん）

【A】自分、匂いフェチで。気分によって変えていますね。家にめっちゃありますよ。こんな使わないだろってぐらいあります。試合の時に今使っているのはエルメスのバレニア。めっちゃ落ち着くんですよ。実はリリーフカーで出ていく時に手首を鼻に当てて、心を落ち着かせているんですよ。試合の時は落ち着く匂いにしていますね。

【Q】熱中症対策で欠かさず食べている物ありますか？（のんのんさん）

【A】試合前は梅干しとかは食べるようにしていて、水分はアクエリアスとかスポーツドリンク系を持って行くようにしていますね。

【Q】投球前にマウンドでしゃがんで顔を下に向けていますが、あれは何かルーティンなのでしょうか？（まぐろさん）

【A】股関節のストレッチですね。ブルペンで投げる前もジャンプしてストレッチしてますしね。

【Q】大勢投手とはプライベートで会ったり食事したりしていますか？（nanaさん）

【A】今年も2回、食事に行きましたよ。東京と兵庫で。2回とも2人で行って、昨年はケラーと3人で行ったりしましたね。