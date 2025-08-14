7月3日より毎週木曜よる11時56分〜TBS系28局にて全国同時放送中のTVアニメ『神椿市建設中。』。

KAMITSUBAKI STUDIO所属の大人気バーチャルアーティストグループ「V.W.P」がメインキャラクターの声優を務め、“歌と物語”が紡ぐ世界観にSNSでも「歌に謎の中毒感あるよね」、「神椿市の雰囲気に正直ここまでハマると思ってなかった」などと話題の本作だが、「気になってはいるけど乗り遅れてしまった」「今から観ても楽しめるのか」という方も少なくないはず・・・！

そんな悩めるアニメファンたちへ。本日14日(木)21:20より、ニコニコ生放送にてTVアニメ『神椿市建設中。』の0〜5話振り返り上映会決定。これを記念して、予備知識ゼロで、今からでもハマれるポイントを紹介！記事を読み終わる頃には、貴方もきっと“観測者”※になっている（はず）…!?

※観測者とは…V.W.Pおよび5人のメンバーを中心とした、KAMITSUBAKI STUDIOファンの総称。

沼りすぎポイント：【崩壊世界×少女たちの歌声】 世界観のギャップに目が離せない！

本作最大の魅力、それは何と言っても圧倒的魅力を放つ個性豊かな5人の主人公たち。可愛らしい見た目とは裏腹に、一人一人が壮絶な過去を持つ彼女たちは、崩壊した世界で過酷な運命に立ち向かっていく。15歳〜17歳の彼女たちの“少女らしさ”が垣間見える瞬間も魅力的だが、人々を救うため『魔女の娘』として歌声を披露する姿は圧巻…！凛々しくも切ない、心に響く旋律と彼女たちの歌が繋ぐひたむきな絆に、思わず涙してしまう場面も。

そんな少女たちの声優を務めるのが、YouTube総登録者数280万人（2025年7月時点・グループ・メンバー個人チャンネル合算）を

誇り、圧倒的な歌唱力と表現力でファンを魅了する大人気バーチャルアーティストグループ「V.W.P」のメンバーたち。

花譜（かふ）、理芽（りめ）、春猿火（はるさるひ）、ヰ世界情緒（いせかいじょうちょ）、幸祜（こうこ）の5人が、それぞれ「森先 化歩（もりさき かふ）」、「谷置 狸眼（たにおき りめ）」、「朝主 派流（あさぬし はる）」、「夜河 世界（よるかわ せかい）」、「輪廻 此処（りんね ここ）」のキャラクターボイスを担当し、“使命感”と“葛藤”の間で揺れ動く、少女たちの繊細な心情を歌声に乗せて届ける。

沼りすぎポイント：【5人の少女×魅惑のパートナー】 あなたの“推しバディ”は？

神アニメに、名バディはつきもの！今作でももちろんそのポイントは押さえられており、物語には5人の少女たちを支える「ファミリア」と呼ばれる心強いパートナー的な存在が登場する。彼らは、「テセラクター」の姿と人型の姿の両方を持ち、怪異でありながら彼女らと共に神椿市の脅威に挑む“謎多き”存在だが、作中で描かれる少女たちとの強い絆は胸アツになること間違いなし！クールな“らぷらす”、硬派な“あぐに”、紳士な“あねもす”など、推しのファミリアをぜひ探してみて。

そんな彼らのキャラクターボイスには、人気と実力を兼ね備えた豪華声優陣が集結。“らぷらす”は『僕のヒーローアカデミア』（麗日お茶子役）や『五等分の花嫁』（中野四葉役）など、数々の人気アニメで主要キャラクターを務めてきた佐倉綾音が務めるほか、“はすたー”に富田美憂、“あぐに”に阿座上洋平、“あねもす”に梅田修一朗、“くーげる”に藤堂真衣が名を連ね、主役級の声優陣が魅せる、普段とは異なる役どころや掛け合いも本作ならでは。

沼りすぎポイント：【衝撃展開×予測不能なストーリー】 今後が気になりすぎる・・・！

5人の少女たちに、容赦なく降りかかる試練の数々。毎話、衝撃的な展開が繰り広げられるTVアニメ『神椿市建設中。』は、アニメ通な方でも予測困難!? 少女たちが挑む『テセラクター』の真実とは。様々な想いが交錯するなかファミリアとの絆を通して、“運命にあらがう”少女たちの運命の行方とは――。

今からでも楽しめる、TVアニメ『神椿市建設中。』は毎週木曜よる11時56分〜TBS系28局にて全国同時放送中！その答えは、ぜひご自身の目で確かめて。

TVアニメ「神椿市建設中。」

・TBS系28局：2025年7月3日（木）より、毎週木曜23:56〜

