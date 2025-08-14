「逆鱗」ってなんて読む？ ぎゃくのうろこと書いてなんと読むでしょうか！？
逆の鱗と書いて「逆鱗」。
魚の鱗を逆に撫でることではありません。
また、鱗を逆に撫でてもいい事はありません。
蛇は特に嫌がるのだとか。
同じように「逆鱗」は人にとても嫌がられることです。
さて、逆鱗と書いてなんと読むでしょうか？
「逆鱗」読み方のヒントは?
逆鱗とは、伝説の生き物である龍の81枚の鱗のうち、
一枚だけ逆さに生えている鱗の事です。
これに触れてしまうと、龍がものすごく怒って、すぐに殺されてしまうという伝説があり
そこから「逆鱗」という言葉が作られました。
今でも、上司など目上の人に対して機嫌を損ねてしまうと
「逆鱗に触れる」
と言います。
逆鱗の読み方はわかりましたか？
「逆鱗」読み方のもうひとつのヒントは?
ひらがなにすると「〇〇〇〇」です。
もうわかりましたか？
「逆鱗」の読み方、正解は・・・
正解は・・・
「げきりん」
です！
誰にでも触れられたくない部分はあります。
上司がプライベートで困っている時に、
「僕、私はプライベートが充実してますので！」
なんて言えませんよね。
人の逆鱗に触れないように生活しましょう。
ぜひ、覚えておいてください。
出典：コトバンク