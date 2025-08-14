「逆鱗」ってなんて読む？ ぎゃくのうろこと書いてなんと読むでしょうか！？

逆の鱗と書いて「逆鱗」。

魚の鱗を逆に撫でることではありません。

また、鱗を逆に撫でてもいい事はありません。

蛇は特に嫌がるのだとか。

同じように「逆鱗」は人にとても嫌がられることです。

さて、逆鱗と書いてなんと読むでしょうか？

「逆鱗」読み方のヒントは?

逆鱗とは、伝説の生き物である龍の81枚の鱗のうち、

一枚だけ逆さに生えている鱗の事です。

これに触れてしまうと、龍がものすごく怒って、すぐに殺されてしまうという伝説があり

そこから「逆鱗」という言葉が作られました。

今でも、上司など目上の人に対して機嫌を損ねてしまうと

「逆鱗に触れる」

と言います。

逆鱗の読み方はわかりましたか？

「逆鱗」読み方のもうひとつのヒントは?

ひらがなにすると「〇〇〇〇」です。

もうわかりましたか？

「逆鱗」の読み方、正解は・・・

正解は・・・

「げきりん」

です！

誰にでも触れられたくない部分はあります。

上司がプライベートで困っている時に、

「僕、私はプライベートが充実してますので！」

なんて言えませんよね。

人の逆鱗に触れないように生活しましょう。

ぜひ、覚えておいてください。

出典：コトバンク