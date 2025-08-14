Ê¿ÆüÎý½¬¤ÏÇÑ»ß¡¢ÂÐÏÃ¤Ï1ÂÐ1¤Ç¡¡¿ÌºÒ¤Î¶ìÆñ·Ð¤ÆÉü³è¡Ä76ºÐ´ÆÆÄ¡¢Ç®·ì»ØÆ³¤«¤é¤Î¡ÈÃ¦µÑ¡É
±º°Â¥·¥Ë¥¢¤Ï11Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç4¶¯Æþ¤ê¡ÄÍ¥¾¡¤ÎÀ¤ÅÄÃ«À¾¤È·ãÆ®
¡¡8·î1Æü¤«¤é6Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãæ³Ø¹Å¼°Ìîµå¡Ö¥¨¥¤¥¸¥§¥Ã¥¯¥«¥Ã¥×Âè53²óÆüËÜ¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡×¤Ï¡¢À¤ÅÄÃ«À¾¥·¥Ë¥¢¡ÊÅìµþ¡Ë¤¬3Ç¯Ï¢Â³7ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¡ÈÀäÂÐ²¦¼Ô¡É¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¤Î¤¬¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿±º°Â¥·¥Ë¥¢¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£½à·è¾¡¤Ç¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Ëö¤Ë6-7¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£Ìö¿Ê¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¼ÇºêµÁÃË´ÆÆÄ¤Î½ÀÆð¤ÊÁª¼ê»ØÆ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡11Ç¯¤Ö¤êÂçÉñÂæ¤Ç¡¢±º°Â¥·¥Ë¥¢¤¬ÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£1²óÀï¤ÇÇò»³¥·¥Ë¥¢¡ÊÀÐÀî¡Ë¤ò10-3¤Ç·âÇË¤¹¤ë¤È¡¢2²óÀï¤ÏÃæÌî¥·¥Ë¥¢¡ÊÄ¹Ìî¡Ë¤Ë5-4¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ï¿ÁÌî¥·¥Ë¥¢¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ë5-1¤Ç²÷¾¡¡£½à·è¾¡¤Ç¤âÀ¤ÅÄÃ«À¾¥·¥Ë¥¢¤È¸ß³Ñ¤ÎÀï¤¤¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤Î¤Ï76ºÐ¤Î¼Çºê´ÆÆÄ¡£¥³¡¼¥Á»þÂå¤Ë¤Ïµð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤â»ØÆ³¤·¤¿¡£1994Ç¯¤Ë´ÆÆÄ¤Ë½¢¤¡¢2000Ç¯¤ÎÂè28²óÂç²ñ¤ÇÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£Ç¯¤ÏÁ´¹ñÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Îý½¬´Ä¶¤Ï·è¤·¤Æ·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£2011Ç¯3·î¤Ëµ¯¤¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î±Æ¶Á¤ÇÎý½¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£°Ê¹ß¤Ï±º°Â»Ô±¿Æ°¸ø±àÆâ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÉñÉÍ¥µ¥Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¡×¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±¸ø±àÆâ¤Ë¤¢¤ëÆð¼°µå¾ì¤ò½µ¤Ë1²ó¡¢¹Å¼°µå¾ì¤ò·î¤Ë1²óÄøÅÙ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ÈÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£
¥â¥Ã¥È¡¼¤ÏÊ¸ÉðÎ¾Æ»¡Ä¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ç3Ç¯À¸3¿Í¤¬¡È·ç¾ì¡É
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÏÇ®·ì´Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ØÆ³¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ²½¤µ¤»¤¿¡£Ê¿ÆüÎý½¬¤ò5¡Á6Ç¯Á°¤ËÇÑ»ß¡£¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡ÈÊ¸ÉðÎ¾Æ»¡É¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë3¿Í¤Î3Ç¯À¸¤¬¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö»ØÆ³¼Ô¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡Ä¡Äº£¤ÏÅÜ¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Áª¼ê¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¹©É×¤ò¶Å¤é¤¹¡£Ãí°Õ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢´ÆÆÄ¼¼¤Ë¸Æ¤ó¤ÇÉ¬¤º¡È1ÂÐ1¡É¤Ç¹Ô¤¦¡£¡Öº£¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤ÇÃí°Õ¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥å¥ó¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÁª¼ê¤ä¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£º£Ç¯¤Î3Ç¯À¸¤Ï¾®³Ø¹»»þÂå¤Ë±º°ÂÁªÈ´¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿Áª¼ê¤¬7¿Í¡£ÍÎÏÁª¼ê¤¬½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¡¢½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤ËÂ³¤¡¢½Õ²ÆÏ¢Â³¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£¤³¤ì¤â11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£1¡¢2Ç¯À¸¤âÍË¾Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦±º°Â¥·¥Ë¥¢¡£º£¸å¤âÌö¿Ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÊÒÁÒ¾°Ê¸ / Naofumi Katakura¡Ë