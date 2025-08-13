母が倒れたと聞き帰省…そこは想像を絶するゴミ屋敷だった
■ 遠方から訪れた実家は“ゴミ屋敷”だった
YouTubeチャンネル「イーブイ片付けチャンネル」が公開したドキュメンタリー動画が話題になっている。
今回の依頼者は遠方で暮らしており、数年ぶりに母の住む実家を訪れることになった。しかし、家の中は大量の不用品や生活ごみで埋め尽くされ、いわゆる“ゴミ屋敷”の状態だった。
近所から母の体調不良を知らされた家族は、このまま一人で暮らすのは危険と判断。家を売却し、母を介護施設に入所させるという苦渋の決断に至った。
■ 8名体制で挑む大規模片付け
作業を担当したのは、不用品回収や遺品整理、生前整理を専門とする「イーブイ」。
動画では、8名のスタッフがチームを組み、家全体の片付けに着手する様子が映し出される。
依頼者が到着する前に、礼服や黒いキャリーバッグ、新品の薬などの貴重品を丁寧に探索。現金、印鑑、通帳などの重要品も一つひとつ確認し、家主の生活動線を読み解きながら仕分け作業を進めた。
■ ゴミ屋敷に潜む孤独と不安
片付けの過程で見つかったのは、ライターやスプレー缶などの危険物、新品の衣類や靴下、飲料水などの大量のストック品。
これらは単なる不用品ではなく、孤独や不安、そして「捨てられない」心理の表れでもあった。
ゴミ屋敷の清掃は単なる片付け作業ではなく、家主の人生や心情と向き合う繊細な仕事であることが浮き彫りになった。
■ プロが支える安全かつ効率的な現場
後半では、ベッドの解体や家具の搬出、熱中症予防のための休憩など、専門業者ならではの安全管理も紹介されている。
「イーブイ」のスタッフは、物理的な整理だけでなく、空間に刻まれた思い出や家族の気持ちを尊重しながら作業を進めていった。
■ 家族の決断と再スタート
この動画は、ゴミ屋敷の現実に直面した家族が困難な選択を経て再スタートを切るまでの記録だ。
生前整理や遺品整理、不用品回収を検討している人にとって、専門業者に依頼するメリットや作業の流れを知る上で貴重な事例となっている。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
このチャンネルでは、ゴミ屋敷清掃や遺品整理の現場からのリアルな映像をお届けします。私たちは関西を中心に、不用品回収、粗大ゴミ処分、遺品整理業務を専門に行っており、これらの業務においてリサイクルを重視しています。遺品をゴミとして扱わず、可能な限り再利用やリサイクルに努め、環境への配慮も徹底しています。