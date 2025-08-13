オコエが12日の2軍戦で豪快な楽天・早川から豪快3ラン

巨人・オコエ瑠偉外野手が12日、Gタウンで行われたイースタン・リーグ、楽天戦に「1番・中堅」で出場。7回に豪快な2号3ランを放ち、ファンから「1軍はまだかいな」などと待望論があがっている。

2-1の7回1死一、三塁、楽天の早川隆久投手の127キロのフォークボールをすくい上げた。快音を残した打球は高い放物線を描いて、左中間スタンドに飛び込んだ。

今季は開幕1軍をつかむも7月28日に今季2度目の2軍降格を味わった。1軍では42試合の出場で打率.240、本塁打なし、4打点としているが、高い守備力で存在感は示した。ファームでは打率.368、2本塁打、9打点の成績を残している。

DAZNが公式X（旧ツイッター）に「力強く、高々と舞う オコエ瑠偉 フォークを捉えて確信弾」として本塁打の映像を投稿。ファンは「鈴木誠也だろこれ」「はよ1軍戻っておいで」「さすがのパワー」「東京ドームに呼んでください」「早く1軍に」といった昇格待望の声が相次いでいた。（Full-Count編集部）