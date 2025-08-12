この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画タイトル「家電はエディオンで20%還元キャンペーンを利用して買うのが一番お得なのではないか？という話」で、ポイ活YouTuber・鬼丸征也さんが、現在“ネットよりもエディオン実店舗で家電を買った方が圧倒的にお得”と自身の実体験をもとに語った。普段からお得情報やポイ活に敏感な視聴者に向けて、「ネットで買うのが定石になっているけど、それ、本当に一番安い？」と問いかけ、最新事情を解説した。

鬼丸さんは、「エディオンで実施中のVポイント・Dポイント20%還元キャンペーンが熱い」と指摘。今回のキャンペーンは、購入金額の半分までをポイント払いすることで、そのポイント額の20%が還元される仕組みで、「実質10%還元に相当する。還元上限は5万ポイントで、やり方によっては高額家電も狙える」と、その特典内容の“裏側”にも注目した。

自身の実例として、2025年2月に開催された同様のキャンペーンで「ダイソンの最新掃除機（SV46ABL）」をエディオンで購入。店頭価格11万5,500円がクーポン利用と交渉でなんと6万6,310円にまで下がり、加えてDポイントなど約6,800円分ものポイント還元をゲット。「ネット上の中古最安値と比較しても同等か、Amazon新品価格よりも5,000円以上安かった」と実感を込めて明かす。また、「エディオンはネット価格を意識してくれる。値引き交渉やアプリクーポンをうまく使って“もうちょっと下がりませんか？”と聞いてみるのがカギ」と価格交渉のコツも伝授した。

さらに今夏、同キャンペーン期間中にエアコン（約33万円→27万円工事費込まで値下がり）を購入した際も、13万5,000ポイントをDポイントで支払い、27,000ポイント超を還元予定。「保証や工事費を加味し、ネット最安値よりぶっちぎりで安かった」と強調し、「やっぱりエディオンがお得」と断言。「ただし、すべての商品でエディオンが最強なわけではなく、オーブンなど一部家電はネットの方が安いケースも少なくない。物によるので注意が必要」と冷静に補足した。

最後に鬼丸さんは「エディオンでお得に家電を買うには、まずクーポン・交渉で店頭価格を下げ、次にポイント20%還元キャンペーン開催時を狙う。この“2つのコンボ”が一番強い」と改めて提案。「普段からDポイントを増量キャンペーンやポイントサイト（ポイントインカム）で貯めておくのも近道」と締めくくりつつ、「まだ登録していない人は、概要欄のリンクからどうぞ！」とお得な情報発信もアピールし、動画を結んだ。

YouTubeの動画内容

02:02

エディオンのポイント還元キャンペーンの過去例とポイント種別の変遷
13:34

エディオンでエアコンを大幅値引き購入した実体験
19:35

dポイントを活用した家電購入のおすすめルート

関連記事

鬼丸征也「この激アマキャンペーンは見逃すな！」8月のクレカ&デビット徹底解説

鬼丸征也「この激アマキャンペーンは見逃すな！」8月のクレカ&デビット徹底解説

 鬼丸征也「2枚持ちで1万ポイントW獲得も？Olive年会費無料キャンペーンに最強攻略法を伝授！」

鬼丸征也「2枚持ちで1万ポイントW獲得も？Olive年会費無料キャンペーンに最強攻略法を伝授！」

 鬼丸征也（ポイ活YouTuber）、マリオットカード史上最大の改悪に「今までが良すぎた」と苦渋の解説

鬼丸征也（ポイ活YouTuber）、マリオットカード史上最大の改悪に「今までが良すぎた」と苦渋の解説
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

おにまるちゃんねる_icon

おにまるちゃんねる

YouTube チャンネル登録者数 13.10万人 1931 本の動画
コード決済（d払い,楽天ペイ,PayPay,auPAY,ファミペイ,メルペイなど）、クレジットカード、プリペイドカード、デビットカード、電子マネーなどのキャッシュレス決済や各銀行、各証券会社などのキャンペーン情報、お得情報、ポイ活情報などを発信するチャンネルです。
youtube.com/channel/UCPI61AHwYWwVbsXEOhPUZOw YouTube