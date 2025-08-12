父は激怒し、12年間会ってくれなかった…セクシー女優・希島あいりが家族への想いを激白！
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。8月7日（木）の放送では、「レジェンドセクシー女優 希島あいり卒業SP」をお届け！
【動画】「父は激怒し、12年間会ってくれなかった」セクシー女優・希島あいりが家族への想いを激白！
希島は元々モデル志望だったが、親が厳しくてなかなか言い出せず、まずは手に職を付けようと専門学校を卒業。その後は都内で美容師として働いていた。
しかし、過酷な労働環境と職場での人間関係に悩み、ストレスが溜まって全身に蕁麻疹が出てしまったそう。23歳の時に美容室を退職し、夢だったモデル事務所に所属した。
当初はモデルやグラドルとして活動していたが、24歳の時にセクシー女優やグラドルなどで構成されたアイドルグループ「恵比寿マスカッツ」のオーディションに合格。
2012年に9期生として加入し、メンバーにはRio、蒼井そらといったセクシー女優がおり、彼女らの仕事に対する取り組み方に憧れたという。
「180度人生変えて、違う自分に出会いたい」という気持ちから、2013年にAVデビュー。生活は年収も含めて美容師から一転、やりたいことができるようになったが、普段連絡を取っていない同級生から金銭を要求されることもあり、人間不信になったことも。
AVデビューしたことを両親に言えずにいたが、作品が出た時に即バレてしまい、激怒した父親は12年間1度も会ってくれず、ちゃんと話してもいないそう。実家へは父親が不在の時を見計らって帰っている。
希島はAVだけではなく、CDを出したり、ラジオをやったりもしているが、「違う自分を見てほしい。認めてもらいたいと思っているけど、それも認めてくれない」と、父親への痛切な思いを吐露。
そんな彼女が今月、AVを卒業することに。「12年やっていると、似たような作品が増える。年齢的にも今がタイミングかなと。自分と向き合った時に『もう十分頑張ったよね』って気持ちが強くなった」と、胸中を告白。両親には卒業のことをまだ伝えていないそうで、「最後の作品が出たら直接会いに行って、自分の口から伝えたい」と語っていた。
