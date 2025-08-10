彼と付き合っているときは、誕生日や記念日にはおしゃれなレストランで食事を楽しんでいたのに、結婚して子どもが生まれると生活は一変。イベントごとの準備や後片付けは、ほぼ女性の役目になることも多いですよね。そんななか、せっかくの誕生日会を台無しにするような夫の行動に、思わず怒りがこみ上げてきたという女性の話をご紹介します。

家族の楽しみを台無しにする夫

「子どもの誕生日会、親しい友だちを呼んで盛大に開くことにしました。食事も手作りのごちそうを用意して、みんなで楽しい時間を過ごせるように準備万端！しかし、夫はなぜか、食事を誰よりも早く、しかもものすごい勢いで食べ始めたのです。みんながまだ手を付けていない料理にまで手をつけ、あっという間に平らげてしまいました。

案の定、まわりからは「夫さんは『食い尽くし系』だ」なんて声も聞こえてきて、すごく恥ずかしかったし、何より準備した私の気持ちが台無しに。私は「まず、あんたの誕生日じゃないし、友達も来てくれているのに息子と友達を差し置いて何してんの？」と怒り、夫にきつく注意したものの、彼はまったく悪びれる様子がありません」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年4月）

▽ せっかくの誕生日会なんだから、みんなが楽しめるように配慮してほしいものですよね。子どもたちが「お父さんのおかげで台無しになった」と、ガッカリするようなことだけは避けてほしいものです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。