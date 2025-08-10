女優の柏木由紀子（77）が8日放送のTBS系「情報7daysニュースキャスター」に出演。1985年8月12日の日航ジャンボ機墜落事故で、43歳で亡くなった夫で歌手の坂本九さんとの思い出を語った。

自宅の一角に、坂本さんの思い出の品を飾った“ギャラリー”も披露した柏木。

2人の交際は柏木に一目ぼれした九さんからの猛烈なアプローチで始まったという。柏木は「台本の片隅を破って、電話番号を書いて“良かったら”って言って電話のメモをいただいたんですね」と語った。

だが「“別に用事もないのに電話…？”っていう感じで1年ぐらい経ってしまったんですね」明かした。「それから、たまたま梅田コマ劇場の看板に『坂本九ショー』って書いてあって。それで陣中見舞いに行ったんです。そしたら、すっごく喜んでくれて。“ちょっと待って”って言って。また、ぴぴぴっと電話番号を書いて渡されたんですよね」と笑った。

今でも大事に持っている2枚のメモ。「九と書いて本名はヒサシって言うんです」と坂本九と「ヒサシ」、そして電話番号が書かれている。

1年の交際を経て柏木は23歳だった71年に坂本さんと結婚、73年に長女で歌手の大島花子、76年に次女で元宝塚歌劇団の女優・舞坂ゆき子が誕生した。