YOSHIKI¡¢¥À¥ó¥À¥À¥óÁûÆ°¤ò¼Õºá¡¡¥¢¥Ë¥á·àÃæ²Î½ä¤ê¸½¾õÊó¹ð¡ÖÁ°¸þ¤¤ÊÊý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ò¡×
X JAPAN¤ÎYOSHIKI¤¬9Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¤Î·àÃæ²Î¡ÖHunting Soul¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Æ±³Ú¶Ê¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬8Æü¤ËYouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢YOSHIKI¤¬È¿±þ¡£¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ê¥®¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤Æ·ã¤·¤¤¥É¥é¥à¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥á¥¿¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡Ö²¿¤³¤ì¡¢XJAPAN¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÀ©ºî¥Á¡¼¥à¡¢»öÁ°¤Ë°ì¸À¤°¤é¤¤¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ë..¡×¡ÖºÇ½é¤³¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÌÌÇò¤¯¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÊÛ¸î»ÎÃ£¤«¤é¤âÏ¢Íí¤¬¤¤¿¡¡Ãøºî¸¢¿¯³²¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤Í¡×¤È¤â¥Ý¥¹¥È¤·¡¢Ë¡Åª¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Íâ9Æü¡¢YOSHIKI¤Ï¡Ö¤³¤Î·ï¤Ï¡¢²»³Ú½ÐÈÇ¤ÎSony Music Publishing¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ç¶á¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¸½¾õ¤òÊó¹ð¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á°¸þ¤¤ÊÊý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡Öº£²ó¤Î·ï¡¢µÞ¤ËÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤¤Òì¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£