X JAPANのYOSHIKIが30日までに、自身のインスタグラムを更新。秋田県を訪れ、地元住民との交流を報告した。YOSHIKIは29日にストーリーズ機能で「今、秋田県の居酒屋にいます。誰にも気づかれていません」と報告し、大衆的な飲食店で食事をする自身の姿をアップしていた。30日にXとインスタグラムを更新し「秋田県の居酒屋で、気づかれてしまいました（笑い）」と周囲にバレたことを告白した。「おかみさんを含め、みんな優しい人た