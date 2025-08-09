「反省しているつもり」を示したかったのだろうか──。

自称「北関東一売れている男」は頭を丸め、眼鏡をかけ、別人のようなダサ男になっていた。

ホストクラブの女性客に恋愛感情を抱かせ、性風俗店で働くよう求めたとして、茨城県土浦市のホストクラブ「アイズ・パワード・バイ・ルナ・カンパニー」の自称、ナンバーワンホスト、三浦睦容疑者（31）が6日、風営法違反の疑いで同県警生活環境課などに再逮捕された。悪質ホスト対策として今年6月、改正風営法に新たな規定が加わった。恋愛感情につけ込み、代金支払いのために売春や性風俗店で働くよう要求する行為が違法となり、今回、全国初の逮捕となった。

三浦容疑者は7月、当時19歳の女性客に売掛金を支払わせるため、「好きだよ」「裏切らないでね」とLINEでメッセージを送信。女性客をその気にさせ、「風俗で働けば稼げるでしょう」「もらった給料を全額ウチの店で使ってよ」「付き合ってるんだから、オレの言うこときいてよ、彼女でしょ」と伝え、女性客を茨城県内の性風俗店に沈めた。

「7月、店を無許可営業で摘発。その後の調べで売掛金の回収の強要や色恋営業が明らかになった。逮捕後、勾留中に丸刈りにした。店で働いている時の姿とはまるで別人ですが、ナンバーワンホストという響きに女性客は引かれていたようです。地方とはいえ、北関東ナンバーワンホストがいるぐらいですから、店は結構繁盛していたみたいです」（捜査事情通）

三浦容疑者は店で「一ノ瀬ハル」の源氏名を名乗っていた。インスタに複数の動画を投稿し、＜茨城県初の1億円プレーヤー誕生。北関東一売れている男、一ノ瀬ハル率いるクラブ・アイズがルナ・カンパニーに緊急参戦。今一番熱い男たちの壮大な物語動き出す＞と自己アピール。

茶髪にサングラス姿でヒョウ柄のジャンパーを羽織った本人が恍惚の表情を浮かべながら、夜の繁華街をキメキメのポーズで闊歩するシーンが収められていた。