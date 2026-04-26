いきなり添い寝…の自由すぎる接客も‘26年2月17日、神奈川県警、千葉県警の合同捜査本部はメンズエステ店『神のエステ』の経営者の男（35）ら男女15人を風営法違反（禁止地域営業）の疑いで逮捕した。有名メンズエステ店の摘発に業界内外に衝撃が走った。今回の摘発の容疑である禁止地域営業とは、店舗型性風俗店の営業が禁止されている地域での性的サービス提供を意味する。メンズエステ店は「性風俗店」ではないため、性的サー