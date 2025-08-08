「面白過ぎるだろ」と話題の1枚

ドジャース球団カメラマンのジョン・スーフー氏が撮影した1枚に、称賛の声が相次いでいる。6日（日本時間7日）にインスタグラムで公開したのは、試合前の国歌斉唱時のデーブ・ロバーツ監督。その背後にいた“3人”が絶妙な雰囲気を演出している。

胸に手を当て、真剣な表情で国家を聞くロバーツ監督の後ろには、この日来場したサンリオのキャラクターであるハローキティ、クロミ、マイメロディの姿が。同じく手を胸に当てて国家を聞いていた。

この写真にファンは爆笑。SNSでは「面白過ぎるだろ」「タイムラインに突然出てきてガチで吹いた」と話題となり、投稿には公開から1日で2万2000個ものいいねが集まっている。

米メディア関係者も注目している。米スポーツ局「ESPN」のオールデン・ゴンザレス記者はX（旧ツイッター）で、「今年、球場で撮影される写真でこれを上回るものは出てこないだろう。偉大なるジョン・スーフー撮影」と称賛。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」で実況を務めるスティーブン・ネルソン氏も、「ジョン、君が今までに撮影した中でこれが最も素晴らしい写真かもしれないよ」と返信していた。（Full-Count編集部）