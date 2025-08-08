2025年の「バロンドール」候補30名が発表！PSGから最多9名…女子の長谷川唯は3年連続のノミネートならず
フランスのサッカー専門誌『France Football』は7日、2025年のバロンドール男女候補各30名を発表した。
欧州フットボールにおける最高の個人賞として世界的に知られるバロンドール。2024-25シーズンに際立った活躍を見せた男子の候補者30名は以下の通り。
ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）
ウスマヌ・デンベレ（PSG）
ジャンルイージ・ドンナルンマ（PSG）
デジレ・ドゥエ（PSG）
デンゼル・ダンフリース（インテル）
セール・ギラシ（ドルトムント）
ヴィクトル・ギェケレシュ（スポルティングCP→アーセナル）
アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）
アクラフ・ハキミ（PSG）
ハリー・ケイン（バイエルン）
フヴィチャ・クヴァラツヘリア（PSG）
ロベルト・レヴァンドフスキ（バルセロナ）
アレクシス・マカリステル（リヴァプール）
ラウタロ・マルティネス（インテル）
キリアン・エムバペ（レアル・マドリー）
スコット・マクトミネイ（ナポリ）
ヌーノ・メンデス（PSG）
ジョアン・ネヴェス（PSG）
マイケル・オリーセ（バイエルン）
コール・パーマー（チェルシー）
ペドリ（バルセロナ）
ラフィーニャ（バルセロナ）
デクラン・ライス（アーセナル）
ファビアン・ルイス（PSG）
モハメド・サラー（リヴァプール）
フィルヒル・ファン・ダイク（リヴァプール）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）
ヴィティーニャ（PSG）
フロリアン・ヴィルツ（レヴァークーゼン→リヴァプール）
ラミン・ヤマル（バルセロナ）
昨季UEFAチャンピオンズリーグで優勝し、悲願の欧州初制覇を達成したPSG（パリ・サンジェルマン）からは、最有力候補の一人であるフランス代表FWウスマヌ・デンベレなど最多の9名がノミネートされている。
女子の候補者30名では、2年連続バロンドール受賞中のスペイン代表MFアイタナ・ボンマティ（バルセロナ）などが順当に名を連ねた一方、過去2年候補入りを果たしていたなでしこジャパンMF長谷川唯（マンチェスター・シティ）はノミネートされなかった。
2025年のバロンドール受賞者は、9月22日にパリで行われる授賞式の中で発表される。