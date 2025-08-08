2025年の「バロンドール」候補30名が発表！PSGから最多9名…女子の長谷川唯は3年連続のノミネートならず

フランスのサッカー専門誌『France Football』は7日、2025年のバロンドール男女候補各30名を発表した。

欧州フットボールにおける最高の個人賞として世界的に知られるバロンドール。2024-25シーズンに際立った活躍を見せた男子の候補者30名は以下の通り。

ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）

ウスマヌ・デンベレ（PSG）

ジャンルイージ・ドンナルンマ（PSG）

デジレ・ドゥエ（PSG）

デンゼル・ダンフリース（インテル）

セール・ギラシ（ドルトムント）

ヴィクトル・ギェケレシュ（スポルティングCP→アーセナル）

アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）

アクラフ・ハキミ（PSG）

ハリー・ケイン（バイエルン）

フヴィチャ・クヴァラツヘリア（PSG）

ロベルト・レヴァンドフスキ（バルセロナ）

アレクシス・マカリステル（リヴァプール）

ラウタロ・マルティネス（インテル）

キリアン・エムバペ（レアル・マドリー）

スコット・マクトミネイ（ナポリ）

ヌーノ・メンデス（PSG）

ジョアン・ネヴェス（PSG）

マイケル・オリーセ（バイエルン）

コール・パーマー（チェルシー）

ペドリ（バルセロナ）

ラフィーニャ（バルセロナ）

デクラン・ライス（アーセナル）

ファビアン・ルイス（PSG）

モハメド・サラー（リヴァプール）

フィルヒル・ファン・ダイク（リヴァプール）

ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）

ヴィティーニャ（PSG）

フロリアン・ヴィルツ（レヴァークーゼン→リヴァプール）

ラミン・ヤマル（バルセロナ）

昨季UEFAチャンピオンズリーグで優勝し、悲願の欧州初制覇を達成したPSG（パリ・サンジェルマン）からは、最有力候補の一人であるフランス代表FWウスマヌ・デンベレなど最多の9名がノミネートされている。

女子の候補者30名では、2年連続バロンドール受賞中のスペイン代表MFアイタナ・ボンマティ（バルセロナ）などが順当に名を連ねた一方、過去2年候補入りを果たしていたなでしこジャパンMF長谷川唯（マンチェスター・シティ）はノミネートされなかった。

2025年のバロンドール受賞者は、9月22日にパリで行われる授賞式の中で発表される。