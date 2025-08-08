É×¤¬ÆÍÁ³¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡ÄÎ¥º§¤òÀë¹ð¡¡Àì¶È¼çÉØÎò30Ç¯¡¢Ãù¶â¤Ê¤·»Å»ö¤Ê¤·¡¢º£¤µ¤é¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡©¡ÚÉ×ÉØ´Ø·¸½¤Éü¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤¬²òÀâ¡Û
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÁãÎ©¤Á¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸ª¤Î²Ù¤¬²¼¤ê¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿A¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤ÇËþ¤ÁÂ¤ê¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£·ëº§¤·¤Æ30Ç¯¡¢Àì¶È¼çÉØ¤È¤·¤Æ²ÈÄí¤ò¼é¤ê¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤òÎ©ÇÉ¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¡¢Èà½÷¤Î¿´¤ò²¹¤«¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤È¤Î´Ø·¸¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÉ×ÉØ¿åÆþ¤é¤º¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤³¤¦¤«¤È¡¢Î¹¹Ô»¨»ï¤òÄ¯¤á¤ë¤Î¤¬ºÇ¶á¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢»Å»ö¤«¤éµ¢Âð¤·¤¿É×¤«¤é¡ÖÏÃ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢A¤µ¤ó¤Ï¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£µÇ°Æü¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º·×²è¤«²¿¤«¤À¤í¤¦¤È¶»¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿A¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢É×¤Î¸ý¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¡¢Î¥º§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é»ä¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÁÊ¤¨¤ëA¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢É×¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÎäÀÅ¤Ç¤·¤¿¡£°Ö¼ÕÎÁ¤Ï¤¤Á¤ó¤È»ÙÊ§¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤À¤«¤éÁá¤¯Î¥º§ÆÏ¤ËÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢Ã¸¡¹¤È»öÌ³Åª¤ËÏÃ¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
²È·×¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÉ×¤ËÇ¤¤»¤¤ê¤Ç¡¢A¤µ¤óÌ¾µÁ¤ÎÃù¶â¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃÊÌ¤Ê»ñ³Ê¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ÆÆ¯¤¤¤¿·Ð¸³¤â±ó¤¤ÀÎ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿°ìËç¤ÎÎ¥º§ÆÏ¤¬¡¢A¤µ¤ó¤«¤éÌ¤Íè¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃ¥¤¤µî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£A¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£É×ÉØ´Ø·¸½¤Éü¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÀìÌç¹ÔÀ¯½ñ»Î¤ÎÌÚ²¼²í»Ò¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤À¤±¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë
¡¼A¤µ¤ó¤ÏÉ×¤Î¿½¤·½Ð¤òÆ±°Õ¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
É×¤«¤é°ìÊýÅª¤ËÎ¥º§ÆÏ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢A¤µ¤ó¤¬Æ±°Õ¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Ë¡Åª¤ËÎ¥º§¤¬À®Î©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾Ç¤Ã¤ÆÈ½¤ò²¡¤¹É¬Í×¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
30Ç¯´Ö¤âÀì¶È¼çÉØ¤È¤·¤Æ²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò°é¤Æ¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤ª¶â¤Ë¤ÏÂå¤¨¤¬¤¿¤¤Î©ÇÉ¤Ê¹×¸¥¤Ç¤¹¡£ ·ÐºÑÅª¤ËÉ×¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢·è¤·¤ÆÎ©¾ì¤¬¼å¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¡¢É×¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤´¼«¿È¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼Î¥º§¸å¤ÎÀ¸³è¤¬ÉÔ°Â¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î¥º§¤ÏÈò¤±¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
É×¤«¤é¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë50Âå¸åÈ¾¤«¤éÄêÇ¯Á°¸å¤ÎÃËÀ¤Î°ì»þÅª¤ÊÎø°¦¤Ï¡¢Ä¹Ç¯ÃÛ¤¾å¤²¤¿·ëº§À¸³è¤Î½Å¤ß¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÉ×¤À¤±¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î½÷À¤ÏËÜµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£´¶¾ðÅª¤ËÌä¤¤µÍ¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤ÏÎäÀÅ¤Ë»þ´Ö¤ò¤ª¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉ×¼«¿È¤¬ÎäÀÅ¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨Ä¾¤¹²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼Î¥º§¸å¤òÁÛÄê¤·¤¿½àÈ÷¤Ï²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢·ÐºÑÅª¤Ê¼«Î©¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£30Ç¯´Ö¤Î¼çÉØ·Ð¸³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿²È»ö¤Î¥¹¥¥ë¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ÇÂç¤¤¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¶¦Æ¯¤²ÈÄí¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëº£¡¢²È»öÂå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼ûÍ×¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤¢¤Ê¤¿¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÁÍý¤ÎÏÓ¤äÁÝ½ü¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤â¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¥ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ñ¡¼¥È¤«¤é¤Ç¤â¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤¬¤Ç¤¡¢»ëÌî¤¬¤°¤Ã¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ É×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬Á´¤Æ¤À¤Ã¤¿À¤³¦¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¡¢¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢¡ÌÚ²¼²í»Ò¡Ê¤¤Î¤·¤¿¡¦¤Þ¤µ¤³¡Ë¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¢¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼
ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¡ÖÉ×ÉØ´Ø·¸½¤Éü¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡×¤ò¼ç¶ÈÌ³¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¡ÖË¡¡×¤È¡Ö¿´¡×¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ä¹ß· Ë§»Ò¡Ë