水産庁は、ことしの日本のサンマの漁獲可能量について、去年よりおよそ4％減らすことを決めました。水産庁は水産政策審議会を開き、日本のことしのサンマの漁獲可能量を去年よりおよそ4％少ない、9万1554トンにする案を承認しました。これは、制度が始まった1997年以降で最も少ない量となります。サンマをめぐっては、資源量が少ない状態が続いていて、先月開かれた国際会議では、関係国の総漁獲枠を前の年から5％削減することで合