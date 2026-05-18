レアル・マドリードのDFダニ・カルバハル（左）＝4月、マドリード（ロイター＝共同）サッカーのスペイン1部リーグ、レアル・マドリードは18日、34歳のDFカルバハルが今季限りで退団すると発表した。クラブの育成組織出身。トップチームの在籍13シーズンで、公式戦450試合に出場し、6度の欧州チャンピオンズリーグ（CL）制覇、4度のリーグ制覇などに貢献した。（共同）