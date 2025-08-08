G1「第1回女子オールスター競輪」の初日メインは、ファン投票上位7選手による12R・ガールズドリームレース。記念すべき第1回大会に挑む選手の熱い思いを聞いた。ファン投票2位は太田りゆ（30＝埼玉・112期）だ。

ファン投票、自身最高位の2位となった太田りゆ。パリ五輪後からガールズケイリンに専念し、その快速と、りりしく美しい姿でファンを魅了した。「2位という結果にびっくり。信じられなかった。ここ数年は5、6位が自分の順位だったので大幅にジャンプアップできた。今まではナショナルチームの活動が中心だったけど、今年のガールズケイリン中心のスケジュールの中で2位という順位をもらえた」と喜ぶ。

ナショナル仕込みのスピードは超強力。最強とされる佐藤水菜撃破に一番近い存在とも言える。「普段のレース内容を評価してもらえたと思うので結果を出したい。練習も大宮の500バンクでやっている。バンクの形状は違うけど宇都宮も500バンクなので、練習の成果を出せると思う」と自信をのぞかせた。ファン投票以上の結果を狙って快速捲りを決めてみせる。