¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¡¡ÊÆ1000°ÂÂÇ¡¡ÀáÌÜ¤ÎÂçÂæÅþÃ£¤ò¡ÖÅÐÈÄÆü¤ÎËÜÎÝÂÇ¡×¤Ç¾þ¤ë
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3¡½5¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ê2025Ç¯8·î6Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢3²ó¤Ë39¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¥¤¥Á¥í¡¼¡¢¾¾°æ½¨´î¤ËÂ³¤ÆüËÜÁª¼ê3¿ÍÌÜ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»1000°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î40È¯¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¡¢Åê¤²¤Æ¤âÉüµ¢¤«¤é8ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤ÇºÇÄ¹4²ó¤ò1¼ºÅÀ8Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¡£¾¡Íø¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÆóÅáÎ®¤Î´°Á´Éü³è¤ØÎÏ¶¯¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡ÀáÌÜ¤ÎÂçÂæÅþÃ£¤ò¡ÖÅÐÈÄÆü¤ÎËÜÎÝÂÇ¡×¤Ç¾þ¤ë¤Î¤ÏÂçÃ«¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤·ÝÅö¤À¡£1ÅÀ¤ÎÀèÀ©¤òµö¤·¤¿Ä¾¸å¤Î3²ó1»àÆóÎÝ¡£º¸ÏÓ¥ê¥Ù¥é¥È¥ì¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤òÂª¤¨¤ÆÃæ·øº¸¤Î´ÑµÒÀÊÃæÃÊ¤ËµÕÅ¾¤Î39¹æ2¥é¥ó¤òÆÍ¤»É¤·¡¢ËÜµòÃÏ¤ÎÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤â¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»1000°ÂÂÇ¤ò½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤ä¤é¤ì¤¿¤é¤ä¤êÊÖ¤¹¡½¡½¡£7·î21Æü¤Î¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¤ËÂ³¤¯º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î¡ÈÇÜÊÖ¤·ÃÆ¡É¤Ï¶õË¤¤Ë½ª¤ï¤ê¡ÖËÜÎÝÂÇ¤ÎÂÇÀÊ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Åê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÂÇÀÊ¤È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÏÊÌ¡¹¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Éã¡¦Å°¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¶â¥±ºê¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¤¬½é´ÑÀï¤·¤¿Á°¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤ëÅêÂÇ¤ÎÊ³Àï¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ¥È¥Ã¥×¤Î¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤Þ¤Ç1ËÜº¹¤ËÇ÷¤ê¡¢¸½Ìò¤Ç¤ÏºÇÂ¿4ÅÙÌÜ¤Î40È¯¤Ë¤â²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡3089°ÂÂÇ¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¡Ê1000°ÂÂÇ¤Ï696»î¹çÌÜ¡Ë¡¢1253°ÂÂÇ¤Î¾¾°æ½¨´î¡ÊÆ±937»î¹çÌÜ¡Ë¤ËÂ³¤¤¤ÆÆüËÜÁª¼ê3¿ÍÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤Ë988»î¹ç¤ÇÅþÃ£¤·¤¿¡£¥Ú¡¼¥¹¤³¤½µÚ¤Ð¤Ê¤¤°ìÊý¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï1000°ÂÂÇ¤ÎÆâÌõ¤À¡£ËÜÎÝÂÇ¤Ï264ËÜ¤Ç¡¢4ËÜ¤Ë1ËÜ°Ê¾å¤Î26¡¦4¡ó¤òÀê¤á¤ë¡£ÆóÎÝÂÇ¡¢»°ÎÝÂÇ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Ä¹ÂÇ¤âÈ¾Ê¬¶á¤¤489ËÜ¤ò¿ô¤¨¡¢ÀèÇÚ2¿Í¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤àÄ¹ÂÇ¤Î³ä¹ç¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ò¡Ö°ìÈÖ¤Ï¤É¤ì¤À¤±»Íµå¤òÁª¤Ù¤ë¤«¡£µ»½Ñ¤â¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¾¡¼¥óÆâ¤ËÍè¤Ê¤¤»þ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê²æËý¤Ç¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÂÇÀÊ¤ÎÃæ¤ÇÂç»ö¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£ÌÜ²¼73»Íµå¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿21Ç¯96»Íµå¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¥·¡¼¥º¥ó102»Íµå¥Ú¡¼¥¹¡£7·î23Æü¤Î¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¤Ç¡Ö¤¤¤¤³ÑÅÙ¤Ç¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤âÎ®¤·¤Æ¤â¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤¿ÂÇµå¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹¥µåÉ¬ÂÇ¤Î¿´³Ý¤±¤¬¶¯ÂÇ¤Î¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÉüµ¢¸åºÇÂ¿54µå¡¢ºÇÄ¹4²ó¤òÅê¤²¤Æ1¼ºÅÀ¡£±¦ç½Éô¡Ê¤Ç¤ó¤Ö¡Ë¤Î¤±¤¤¤ì¤ó¤Ç¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤·¤¿Á°²óÅÐÈÄ¤ÎÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤·¤¿¡£½çÅö¤ËÃæ6Æü¤ò¶õ¤±¤ì¤Ð¼¡²ó¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤Î¸ÅÁã¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ç¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ°ÜÀÒ¸å½éÂÐ·è¡£¡Ö¼¡²ó°Ê¹ß¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¸«¿ø¤¨¡¢721Æü¤Ö¤ê¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¡È½éÇòÀ±¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¢ãÅþÃ£»þºÇÂ¿¤Ï¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Î319È¯¢äÄÌ»»1000°ÂÂÇÃ£À®»þ¤ËËÜÎÝÂÇ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ç¡¢º£Ç¯7·î25Æü¤Ë319¹æ¤ÇÂçÂæ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¤Î311ËÜ¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤Î308ËÜ¡£1000°ÂÂÇ»þ¤Ë300ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤Ï¡¢¤³¤Î3¿Í¤À¤±¡£