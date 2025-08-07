ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¾ÚÌÀ¤·¤¿¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡×¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¾Î»¿¤ÎÍò¡ÄÇÔÀï¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡ÈÎº¡É
Åê¤²¤Æ¤Ï4²ó1¼ºÅÀ8K¡ÄÂÇ¤Ã¤Æ¤ÏµÕÅ¾39¹æ2¥é¥ó
¡ÚMLB¡Û¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹ 5¡¼3 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤ËÁ¯Îõ¤Ê³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Åê¤²¤Æ¤Ï4¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢8Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï39¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÌîµåÁª¼ê¡×¡Ö¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï3²ó¡¢ÆóÎÝ¼ê¥í¥Ï¥¹¤¬¥Õ¥é¥¤¤òÊá¤ì¤Ê¤¤ÉÔ±¿¤âÍí¤ó¤Ç¼ºÅÀ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¡¢¼«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢°ì»þµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£8ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÏÉüµ¢¸åºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë4¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£ÅêÂÇ¤Î³èÌö¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¾Î»¿¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖFOX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ç¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥Ù¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¤³¤³¤ËÍè¤Æ¸À¤¦¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÌîµåÁª¼ê¤À¡£Èà¤¬¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ËË°¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥Î¥¢¡¦¥«¥à¥é¥¹µ¼Ô¤Ï¡¢100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.9¥¥í¡Ë°Ê¾å¤ò5µåÅê¤²¤Ê¤¬¤é¡¢Èôµ÷Î¥440¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó134¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤Ù¤¿Ë«¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡LA¥á¥Ç¥£¥¢¤â¾Î»¿¤ÎÍò¤À¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÀèÁÄ¤¬Ì´¸«¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥À¥°¡¦¥Þ¥Ã¥±¥¤¥óµ¼Ô¤â¡Öº£µ¨8ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤Çµå¾ì¤ò´°àú¤Ë»ÙÇÛ¤·¤¿¡×¡Ö¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤â¡ÖËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¡Ä¡Ä¤¦¤Á¤Î»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ï¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÎÅêÂÇ¤Î³èÌö¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬Êø¤ì¤ÆÀÜÀï¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ãå¡¹¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ëÆóÅáÎ®¤Î´°Á´Éü³è¡£¤¤¤è¤¤¤èÂçÃ«¤¬ËÜÍè¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë