¥Í¥Ã¥ÈÂç¹Ó¤ì¡ÖÀÐÇË¤¬¥È¥é¥ó¥×¤Ë´°Á´¤Ë¥Ê¥á¤é¤ì¤Æ¤ë¡×¡¡ÆÍÁ³¾å¾è¤»¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¢ª¡Öº¾µ½¤é¤ì¤¿¡×¡ÖÁíÍý¤Ë·ù¤¬¤é¤»¡×¡Ö£Î£ï¡ªÀÐÇË¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÖÀÐÇËÀ¯¸¢Âç¾æÉ×¤«¡©¡×¡Ö¤ä¤êÊÖ¤»¡×
¡¡ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ç¡¢ÀÐÇËÌÐÀ¯¸¢¤¬¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ£±£µ¡ó¡×¤Ç¹ç°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤ò¡¢ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬µÞÅ¾¡¢¡Ö°ìÎ§£±£µ¡ó¾å¾è¤»¡×¤È¼è¤ì¤ëÆâÍÆ¤ò´±Êó¤ËµºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âçº®Íð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂ¦¤Ï¡¢¸½ºß´ØÀÇ¤¬£±£µ¡óÌ¤Ëþ¤ÎÉÊÌÜ¤Ï£±£µ¡ó¡¢¸½ºß£±£µ¡ó°Ê¾å¤ÎÉÊÌÜ¤Ï¾å¾è¤»¤Ê¤·¤È¤ÎÇ§¼±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡ÖÎò»ËÅª²÷µó¡×¤È¤µ¤ì¤¿¹ç°Õ¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥é¥ó¥×Ë¤¤¬·â¤Á¹þ¤Þ¤ìÁûÁ³¡£¡Ö´°Á´¤Ë¥È¥é¥ó¥×¤Ë¤Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÀÐÇËÁíÍý¤Î¡Ø¤Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¿¤Þ¤ë¤«¡Ù¤¬¥È¥é¥ó¥×¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Öº¾µ½¤é¤ì¤¿¡×¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤á¡¢¤ä¤ê¤ä¤¬¤Ã¤¿¡×¡ÖÀÐÇË¤Ø¤Î·ù¤¬¤é¤»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤Î£Î£ï¡ªÀÐÇË¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤ÏÀÐÇËÂ³Åê¤¬¥¤¥ä¡©¡×¡ÖÀÐÇËÀ¯¸¢¤òÂà¿Ø¤µ¤»¤¿¤¯¤Æ¤ï¤¶¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡ÖÀÐÇËÀ¯¸¢Âç¾æÉ×¤«¡©¡×¡ÖçÓ¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¡¢¤ä¤êÊÖ¤»¡×¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤Î·ù¤¬¤é¤»¡×¤È¹Ó¤ìÌÏÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£