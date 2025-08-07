都内の高級住宅街にただずむ一軒家の邸宅。7月初旬の夕刻、邸宅の周囲には肉や魚介を焼く“ご馳走”の匂いが漂っていた。訪れた来客が玄関ドアを開け「Aちゃん、おめでとう！」と声を上げると、中で出迎えた女性は「ありがとう〜」と嬉しそうに答える。歌舞伎役者・中村芝翫（59）の実家であるこの邸宅では、今年も妻・三田寛子（59）ではない女性・Aさんとの「誕生日会」が開催されていた--。【前後編の前編】

【写真】Aさんとのドライブデートを楽しんでいた中村芝翫。昨年5月に実家に訪れた三田寛子との「修羅場」写真も

歌舞伎関係者が語る。

「歌舞伎名跡『中村芝翫』の8代目となる芝翫さん。1991年に当時人気絶頂だったタレントで女優の三田さんと結婚し、歌舞伎界きってのおしどり夫婦として知られましたが、近年は女性との逢瀬を度々報じられ、周囲を騒がせています」

芝翫に最初の女性問題が発覚したのは、襲名直前の2016年。「週刊文春」に京都の人気芸妓との不倫疑惑を報じられ、25分間の会見で『不徳の致すところ』と8度繰り返し、陳謝したことが話題になった。事情を知る関係者が語る。

「三田さんは自宅前で真摯に取材に応じ、夫を庇う“神対応”を見せましたが、その5年後に芝翫さんとの不倫関係が報じられたのが、熊田曜子似の愛人・Aさんです。

Aさんは芝翫さんにゾッコンで、2022年ごろに2人で2匹の猫を購入し、芝翫さんの実家で飼うことにした。その猫のお世話をするという名目で、2人はその邸宅で“半同棲生活”を始めたんです」

NEWSポストセブンは2024年4月、2人の熱海へのドライブデートを報じ、同年6月には三田が実家に怒鳴り込む「修羅場」を報じた。一方、今年2月には、「女性自身」によって芝翫の「同棲解消」が報じられていた。

「芝翫さんは女性自身の取材に対し、『（Aさんが）家を出たのは去年で、いまは全然連絡を取っていません。別れた？ はい、そうです』などと答えていました。それに応じるかのように、三田さんのInstagramには芝翫さんがうつる写真が多く投稿されるようになりました。

6月30日に行われた中村七之助さんの披露宴の際には、3人の息子を含めた家族5人での写真をアップ。夫婦関係はうまく行っていると思っていたのですが……」（前出・歌舞伎関係者）

しかし、芝翫とAさんとの関係は、「やっぱり切れていなかった」（前出・関係者）のだという--7月初旬に迎えたAさんの誕生日、芝翫の「実家」で行なわれていた「誕生日会」の様子が、冒頭の描写だ。

祝宴は夜遅くまで続き、深夜12時を過ぎても女性たちの嬌声が邸宅から漏れ聞こえていた。前出の関係者が、芝翫さんとAさんの「現在の関係」について明かす。

「半同棲を続けていた2人は昨年秋ごろ、確かに芝翫さんによる説得で、Aさんは家を出たんです。しかし、実家で飼っている猫の世話を“言い訳”に出入りするうち、結局またもとのような状態に戻ってしまった。

Aさんと芝翫さんが実家で猫を飼い始めてから約3年が経とうとしている。Aさんの誕生日パーティーは恒例行事となっていて、芝翫さんも離れられなくなっているのではないか」

昔から歌舞伎役者の“女遊び”は芸の肥やしと言われてきた。芝翫は歌舞伎俳優を育成するスクールである「国立劇場養成所」の講師を務めるなど、歌舞伎界への貢献も大きい。Aさんとの関係も芸の肥やしのひとつなのかもしれないが--やはり黙っていられないのは、妻の三田だろう。

後編記事では、三田の最近のSNS投稿に見られる“異変”と、Aさんとの関係について芝翫が語った内容について詳報している。

（後編につづく）