歌舞伎役者の中村芝翫（60）と三田寛子（59）の長男・中村橋之助（29）が11月10日、婚約会見を開いた。お相手は乃木坂46の元メンバー・能條愛未（31）で、2021年に共演したミュージカル『ポーの一族』をきっかけに交際し、愛を育んできたという。【写真】名残惜しそうにドライブデートを楽しんでいた中村芝翫とAさん。芝翫と三田寛子の修羅場や、橋之助と能條愛未との手つなぎデート姿も橋之助と能條の熱愛は、同年に「女性セ