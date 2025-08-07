ÃæÆü¡¦ÈÄ»³¤¬º£µ¨½éËõ¾Ã¡¢ÃæÅÄ¤¬Ìó3¤«·î¤Ö¤ê¾º³Ê¡Ä¥í¥Ã¥Æ¤ÏÁ°Æü8¼ºÅÀKO¤ÎÀÐÀî¤¬¹ß³Ê
7Æü¤Î¸ø¼¨¡ÄÀèÈ¯Éüµ¢¤Îµð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤â1·³Éüµ¢
¡¡7Æü¤Î¸ø¼¨¤ÇÃæÆü¤ÏÈÄ»³Í´ÂÀÏºÆâÌî¼ê¤òËõ¾Ã¤·¡¢ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¤ò½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¤ÏÁ°Æü6Æü¤Î»î¹ç¤Ç5²ó12°ÂÂÇ8¼ºÅÀ¤ÎÀÐÀîÉ¢ÂÀÅê¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÈÄ»³¤Ï³«Ëë1·³Æþ¤ê¤·¡¢5·î¤Ë·î´ÖÂÇÎ¨.292¤Ê¤É¹¥Ä´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢6·î¤ÏÆ±.200¡¢7·î¤ÏÆ±.182¡¢8·î¤Ï2ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨ÄÌ»»¤Ç¤Ï63»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.204¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢9ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£ÃæÅÄ¤Ï³«Ëë1·³Æþ¤ê¤â5·î13Æü¤ËËõ¾Ã¤È¤Ê¤ê¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç21»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.282¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢8ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀÐÀîÉ¢¤ÏÁ°Æü6Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢5²ó12°ÂÂÇ¡¢8¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£5ÇÔÌÜ¡Ê4¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£º£µ¨ËÉ¸æÎ¨¤Ï4.79¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡DeNA¤ÏÅû¹á²ÅÃÒ³°Ìî¼ê¡¢µÈÌî¸÷¼ùÅê¼ê¤¬¾º³Ê¤·¡¢¾¾Èø¼®²¸Êá¼ê¤Èñ¥Åê¼ê¤¬½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤«¤é³°¤ì¤¿¡£µð¿Í¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ëÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬1·³Éüµ¢¤·¤¿¡£ÆüÊÆÄÌ»»198¾¡±¦ÏÓ¤ÎÅêµå¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë